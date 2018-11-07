Ричард Гир даст публичное интервью в рамках бизнес-форума в Москве

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Голливудский актер Ричард Гир расскажет о карьере в кино и развитии своего фонда The Gere Foundation на сцене Synergy Global Forum 2018 в Москве, сообщает пресс-служба проекта.

Synergy Global Forum 2018 пройдет 26-27 ноября в СК "Олимпийский".

"На сцене крупнейшего в России бизнес-форума популярный актер даст интервью ректору бизнес-школы университета "Синергия" Григорию Аветову. Во время беседы Гир расскажет о секретах успешной карьеры в кинематографе, его личной истории и пути в кино, а также об опыте создания собственного международного фонда и его развития", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ричард Гир является основателем фонда The Gere Foundation, который занимается сохранением Тибетской культуры и строительством монастырей на юге Индии.