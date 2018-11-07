Фильм "Хантер Киллер" получил прокатное удостоверение в России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американский фильм "Хантер Киллер" получил прокатное удостоверение, он выйдет в прокат в РФ 8 ноября, сообщили РИА Новости в компании Megogo Distribution.

Фильм "Хантер Киллер" режиссера Донована Марша рассказывает об американской атакующей субмарине, экипаж которой участвует в спасении российского президента из рук мятежников. Роли в нем исполняют Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие. В минувший четверг "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на письмо дистрибьютора сообщил, что "Хантер Киллер", премьера которого в РФ была запланирована на 1 ноября, не получил прокатное удостоверение.

"Фильм "Хантер Киллер" получил прокатное удостоверение. Выходим в прокат завтра", — сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Минкультуры РФ сообщили, что фильм не получил прокатное удостоверение, так как первая копия фильма, которую дистрибьюторы сдали в Госфильмофонд, была ненадлежащего качества, а новая поступила только 30 октября. Прокатное удостоверение на фильм "Хантер Киллер" не было выдано в связи с отсутствием отметки о сдачи фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России. Отметку о том, что копия картины принята, прокатчики получили 6 ноября.

Согласно действующему законодательству, прокатное удостоверение выдается заявителю под расписку после того, как Минкультуры получает документ, подтверждающий исполнение статьи 12 федерального закона "Об обязательном экземпляре документов".