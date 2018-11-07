Путин поддержал идею создать памятник советскому солдату во Ржеве

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским поддержал идею создать мемориал-памятник советскому солдату в городе Ржев, министр заявил, что ведомство готово заложить на следующей неделе камень в основание этого монумента.

Министр отметил, что рядом с трассой Москва – Рига находятся поля, где, по имеющимся оценкам, погибло 1,3 тысячи солдат.

"Мы несколько лет каждый год силами министерства обороны и военно-исторического общества проводим там поисковые экспедиции, до 500 солдат каждый год мы достаем из-под земли, опознаем, перезахораниваем, то есть это число растет ежегодно. И сражение это по известным политическим причинам никогда у нас особо не афишировалось, всегда будучи в тени Сталинграда. Собственно, они взаимосвязаны, эти битвы", — сказал Мединский в ходе встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Министр озвучил предложения по установке памятника.

"Что мы предлагаем? 248 человек осталось жителей Ржева к концу сражения, представляете, из 50-тысячного города. Родилась общественная инициатива, ее поддержало сначала Союзное государство, а потом уже присоединились мы – создать мемориал-памятник советскому солдату, своей грудью защитившему Москву подо Ржевом… Собственно, мы ничего не просим, кроме вашего принципиального одобрения. Соорудим все своими силами, привлечем внебюджетные средства, поможет, думаю, Союзное государство как инициатор этого проекта. Если вы поддержите, мы готовы заложить на следующей неделе камень в основание этого монумента", — сказал Мединский.

Он пояснил, что проект прошел общественное обсуждение, экспертизы, был размещен в интернете и получил позитивную поддержку.

"Конечно, очень правильное, хорошее и своевременное решение", — сказал Путин, отметив красоту памятника.