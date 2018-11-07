Пиотровский призвал развивать культурное сотрудничество с Эр-Риядом

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. России надо присоединиться к "музейному буму" Саудовской Аравии, разработать совместный проект, который расскажет жителям королевства о русской культуре, считает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В настоящее время Саудовская Аравия реализует стратегический план "Видение 2030", призванный полностью преобразовать все сферы жизни, включая культуру и искусство. Если относительно недавно саудовцы ездили смотреть кино и слушать рок-музыкантов в Бахрейн, то теперь в королевстве открылись кинотеатры, галереи, молодежь ходит на концерты современной музыки и посещает популярные comedy-клубы, а сама страна задумалась над созданием национального оркестра и оперы.

"Концепция "Видение-2030" привлекла большое внимание к культуре. На встрече с российской делегации наследный принц (в конце октября – ред.) говорил о "музейном буме", предлагал присоединяться к нему. И нам надо присоединяться, у нас давние связи с Саудовской Аравией, Русский музей провел здесь потрясающую выставку (картин Кандинского и Филонова – ред.)", — сказал Пиотровский. Он добавил, что встречался с министром культуры королевства, обсудил с ним текущее сотрудничество, ознакомил с российской концепцией государственной политики в сфере культуры.

По словам Пиотровского, можно просто показывать в стране русское искусство, привозя выставки, но совсем другая и более важная задача – рассказать о русской культуре, "о европейской культуре в русском обличии". Этот проект можно реализовать через обмен опытом между специалистами, через проведение мастер-классов, лекций, стажировки реставраторов.

К организации выставок также должен быть особый подход. "Нужно подобрать то, что было здесь приемлемо и интересно, и так, чтобы это был не просто показ красивых вещей, а чтобы это могло рассказать что-то о русской культуре. Екатерину не привезем, но что-нибудь из Александра II вполне можем. Это я условно говорю", — сказал он.

В начале октября президент РФ Владимир Путин передал фельдмаршальский жезл Российской империи в коллекцию Государственного Эрмитажа, на церемонии присутствовал канцлер Австрии Себастьян Курц, прибывший в Россию с визитом. Золотой жезл, символический знак отличия фельдмаршалов и маршалов, инкрустирован бриллиантами, сапфирами и эмалями. Он изготовлен в 1878 году петербургским ювелиром Юлиусом Кейбелем для императора Александра II. В 1910 году жезл был передан королю Черногории Николаю Негошу. После Первой Мировой войны многие военные регалии королевской династии Негошей были проданы и оказались в частных коллекциях в США и Европе. Только в 2004 году жезл вернулся на родину: он был выкуплен на аукционе Christie's.