Мединский пригласил Путина в музей военной формы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский пригласил президента Владимира Путина на открытие музея российской военной формы — от кольчуги до формы спецназа ГРУ.
Он показал главе государства фотографии усадьбы, сделанные не так давно.
Мединский пригласил Путина на открытие музея российской военной формы — от кольчуги до формы спецназа ГРУ. На прошлой неделе президент предложил вернуть разведке название ГРУ. Главное, чтобы после посещения музея не вернули кольчугу pic.twitter.com/4WohYyMySL— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 ноября 2018 г.
"Сейчас она уже в таком виде, за эти два с небольшим года. Мы планируем к маю оборудовать музейное помещение, это будет первый в мире музей, рассказывающий всю историю нашей русской военной формы от кольчуги до формы спецназа ГРУ. Конечно, мальчишка, придя туда, должен понимать, что это не только почетно – служить в армии, но и красиво. Это действительно здорово", — отметил он.
Путин согласился: "Думаю, что желающих будет много".
"И даже именную шпагу графа де Тревиля хотят у нас экспонировать – он все-таки маршал Франции. Владимир Владимирович, я бы Вас пригласил, если Вы найдете время в графике, где-то поближе к 9 мая, на торжественное открытие музейной экспозиции", — сказал Мединский.
Путин поблагодарил за приглашение. "Очень интересно, спасибо большое", — сказал он.