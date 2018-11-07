Мединский пригласил Путина в музей военной формы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский пригласил президента Владимира Путина на открытие музея российской военной формы — от кольчуги до формы спецназа ГРУ.

"Вы когда-то, года три назад, обратили мое внимание на разрушенную усадьбу в самом центре Москвы. Она была в таком состоянии… Это ее первый этаж, его просто не было, провал. Все просили бюджетных денег на ее восстановление и превращение в какой-то очередной бюджетный объект… Мы тогда предложили сделать из нее образцовый общественный музей, который бы содержался за счет средств общественной организации, и был бы примером неформального неогосударствленного подхода к музейной и популяризаторской деятельности. Родилась идея создания на базе этой усадьбы музея военной формы, тем более в этой усадьбе исторически жили поколения офицеров", — сказал Мединский на встрече с Путиным.

Он показал главе государства фотографии усадьбы, сделанные не так давно.

Мединский пригласил Путина на открытие музея российской военной формы — от кольчуги до формы спецназа ГРУ. На прошлой неделе президент предложил вернуть разведке название ГРУ. Главное, чтобы после посещения музея не вернули кольчугу pic.twitter.com/4WohYyMySL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 ноября 2018 г.

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"Сейчас она уже в таком виде, за эти два с небольшим года. Мы планируем к маю оборудовать музейное помещение, это будет первый в мире музей, рассказывающий всю историю нашей русской военной формы от кольчуги до формы спецназа ГРУ. Конечно, мальчишка, придя туда, должен понимать, что это не только почетно – служить в армии, но и красиво. Это действительно здорово", — отметил он.

Путин согласился: "Думаю, что желающих будет много".

По словам министра, когда французские коллеги узнали об идее такого музея, они предложили привезти туда образцы французской военной формы.

"И даже именную шпагу графа де Тревиля хотят у нас экспонировать – он все-таки маршал Франции. Владимир Владимирович, я бы Вас пригласил, если Вы найдете время в графике, где-то поближе к 9 мая, на торжественное открытие музейной экспозиции", — сказал Мединский.

Путин поблагодарил за приглашение. "Очень интересно, спасибо большое", — сказал он.