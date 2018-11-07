Эрмитаж и Эр-Рияд готовят соглашение об археологических экспедициях

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Государственный Эрмитаж и министерство культуры Саудовской Аравии готовят соглашение о проведении совместных археологических экспедиций, сообщил РИА Новости глава российского музея Михаил Пиотровский.

В конце октября он посетил в составе российской делегации Эр-Рияд.

"На встрече с министром культуры Саудовской Аравии мы обсудили основные параметры соглашения, которое предполагает совместную работу наших археологов, совместные экспедиции. Это все пока наметки", — сказал Пиотровский.

По его словам, было бы интересно провести раскопки в таких районах, как Джизан, Мадаин-Салих (где сохранились более ста скальных захоронений, датируемых I веком до н.э. — I веком н.э., а также система гидротехнических сооружений).

Еще в 2011 году Пиотровский вместе с группой российских ученых-востоковедов посещали провинции Наджран, Асир и Абха. Там сохранились уникальные памятники древности, возраст некоторых из них, по словам специалистов, насчитывает около 10 тысяч лет. Тогда речь велась о поиске подходящего места для раскопок. Российские археологи имеют богатый опыт в проведении раскопок в странах Ближнего Востока, в частности им принадлежит ряд открытий, сделанных на территории Сирии, Ирака и Йемена.