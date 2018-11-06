МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На 84-м году жизни скончался актер и каскадер Геннадий Четвериков. Об этом сообщает киностудия "Беларусьфильм".

Причина смерти Четверикова не называется.

Прощание с актером состоится седьмого ноября в 12:00 в большом крематории минского Северного кладбища, написала в Facebook белорусский режиссер и сценарист Зоя Климюк.

Четвериков родился в 1935-м году в Оренбурге. Окончил Уфимское военно-музыкальное училище. Будущий каскадер серьезно занимался силовыми видами спорта и легкой атлетикой, участвовал в цирковых представлениях.

В 1956 году на киностудии "Молдовафильм" началась его актерская карьера. Четвериков запомнился зрителям по таким картинам, как "Пираты ХХ века", "Ярослав Мудрый", "Емельян Пугачев", "Трудно быть Богом", "Узник замка Иф" и многим другим.

Четвериков был членом Гильдии киноактеров Белоруссии и Белорусского Союза кинематографистов.