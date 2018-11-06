В Новой Третьяковке перенесли премьеру оперы "Для Черного квадрата"

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Премьера оперы "Для Черного квадрата" Ильи Демуцкого, которая состоится в Новой Третьяковке, перенесена с 25 на 27 ноября, сообщили в пресс-службе проекта.

Перед зрителями спектакля предстанет первая версия одной из главных картин в искусстве ХХ века — "Черного квадрата" Казимира Малевича. Этому произведению отведена главная роль в спектакле, соединяющем в одном художественном пространстве современную музыку академической традиции, русский авангард и высокую моду (за костюмы отвечает главный редактор журнала GQ Игорь Гаранин).

Впервые в истории мировой оперы премьера такого уровня состоится в ведущем музее мира, а в роли декораций выступят шедевры супрематизма начала ХХ века. В связи с аутентичностью зала, выбранного для спектакля, на каждое из четырех премьерных представлений сможет попасть не более 200 зрителей.

В спектакле "Для Черного квадрата" примет участие специально подобранная оперная труппа – 10 солистов ведущих российских театров, камерный хор Intrada, а также пианисты Катя Сканави и Владимир Иванов–Ракиевский.

Идея оперы принадлежит Игорю Конюхову, он же написал либретто вместе с Ольгой Масловой. Создатели спектакля ведут зрителя к началу истории, которая длится уже более века, возвращая полотно в пространство театра.

Впервые публика увидела его именно как часть декораций к опере Михаила Матюшина и поэта Алексея Крученых "Победа над Солнцем", поставленной в 1913 году в Санкт-Петербурге. По замыслу Малевича, отвечающего за оформление спектакля, черный квадрат закрывал солнце, а белую окантовку следовало понимать как пробивающиеся из-за него лучи света. В аллегории солнечного затмения создатели спектакля видели триумф нового мира, победу техники и науки над стихией. В образном ряде, созданном авторами "Победы над Солнцем", черный квадрат означал триумф человеческого разума, его победу над природой, которую символизирует Солнце. Воплотились ли в жизнь идеи футуристов, принесли ли они счастье и освобождение сознания – эти вопросы лежат в основе новой оперы Ильи Демуцкого.

Десять процентов средств от продажи билетов на оперу будут перечислены в фонд "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой и Дины Корзун.

Илья Демуцкий – известный современный композитор, автор более 150 музыкальных произведений, звучащих на главных концертных и театральных сценах России, Европы, Америки и Австралии. На сцене Большого театра с огромным успехом идут балеты на музыку Демуцкого – "Герой нашего времени" и "Нуреев".