Атаку ботов на "Крымский мост" организовали на Украине, считает Мединский

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Атаку в интернете на фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" организовали боты из Украины, но это мало повлияет на прокатную судьбу картины, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Мне известна эта история. В случае с "Крымским мостом" я посмотрел распечатки, какие оценки и какие пользователи сети ставили в течение одного часа – совершенно понятно, что это атака ботов. Скорее всего, наших "друзей" на Украине это задело за живое. Как говорили классики, ищи, кому это выгодно. Значит, создатели фильма достигли своей цели", — сказал Мединский РИА Новости.
На ряде других ресурсов, посвященных фильмам и их рейтингу, пользователи оценили "Крымский мост. Сделано с любовью!" иначе: на сайте kino-teatr.ru средняя оценка составляет 4-5 баллов из 10, критики kinoafisha.info и afisha.mail.ru оценили ленту в 5-7 баллов из 10.
Романтическая комедия Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!" вышла в российский прокат 1 ноября. Главный герой фильма — строитель моста Дима, он пытается завоевать сердце студентки-археолога Вари, но у него есть соперник — московский пиарщик. В фильме снимались актеры Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артем Ткаченко и другие.