Атаку ботов на "Крымский мост" организовали на Украине, считает Мединский

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Атаку в интернете на фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" организовали боты из Украины, но это мало повлияет на прокатную судьбу картины, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее издание Daily Storm написало, что рейтинг фильма Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!" на портале "Кинопоиск" обвалили боты и пользователи, до этого не ставившие оценки. По информации СМИ, из 1,3 тысячи проголосовавших более тысячи отметили, что фильм заслуживает 1 балла из 10. Согласно данным Daily Storm, значительная часть этих голосов принадлежит пользователям, которые зарегистрировались на портале уже после выхода фильма с 1 по 3 ноября и кроме него ничего не оценивали. Комментарием сайта "Кинопоиск" в связи с заявлениями в СМИ о возможной атаке ботов РИА Новости пока не располагает.

"Мне известна эта история. В случае с "Крымским мостом" я посмотрел распечатки, какие оценки и какие пользователи сети ставили в течение одного часа – совершенно понятно, что это атака ботов. Скорее всего, наших "друзей" на Украине это задело за живое. Как говорили классики, ищи, кому это выгодно. Значит, создатели фильма достигли своей цели", — сказал Мединский РИА Новости.

Он добавил, что прокат фильма в кинотеатрах идет успешно, и рейтинги на ресурсах в сети не повлияли на его прокатную судьбу, в будущем картину покажут по телевидению. "Фильму я желаю успешного проката, по-моему, он собрал больше 50 миллионов за первый уикенд, хорошее доброе кино", — сказал Мединский.

На ряде других ресурсов, посвященных фильмам и их рейтингу, пользователи оценили "Крымский мост. Сделано с любовью!" иначе: на сайте kino-teatr.ru средняя оценка составляет 4-5 баллов из 10, критики kinoafisha.info и afisha.mail.ru оценили ленту в 5-7 баллов из 10.

Романтическая комедия Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!" вышла в российский прокат 1 ноября. Главный герой фильма — строитель моста Дима, он пытается завоевать сердце студентки-археолога Вари, но у него есть соперник — московский пиарщик. В фильме снимались актеры Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артем Ткаченко и другие.