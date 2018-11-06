Выставка в Ватикане станет витриной русской искусства, считает посол Италии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выставка из собрания Третьяковской галереи "Русский путь. От Дионисия до Малевича", которая пройдет в Ватикане, станет прекрасной витриной для демонстрации русской культуры не только итальянскому, но и мировому зрителю, заявил чрезвычайный и полномочный посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

"Безусловно, выставку в Ватикане посетит множество итальянцев, потому что, как мы уже говорили, она происходит в Ватикане, но, конечно же, не только итальянцы. Как вы все прекрасно знаете, Рим и Ватикан привлекают огромное количество туристов со всего мира, и это будет прекрасная витрина для русского искусства и духовности в Ватикане, Риме и целом мире вообще", — заявил Терраччано в ходе видеомоста Москва–Ватикан, посвященного открытию выставки.

Выставочный проект "Русский путь. От Дионисия до Малевича" начнется 19 ноября в Музеях Ватикана. В рамках проекта будут представлены более 50 экспонатов из собрания Третьяковской галереи и региональных музеев России, в том числе 40 предметов искусства, которые входят в постоянную экспозицию галереи.