Два новых раздела открылись в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Разделы о космической науке и медицине открылись в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве, посетители музея смогут больше узнать о строении Вселенной и процессах, происходящих в космосе, а также о достижениях космической медицины, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ВДНХ" во вторник.

"В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ начали работу два новых раздела — "Наука" и "Медицина". В крупнейшем космическом музее страны теперь можно будет узнать о строении Вселенной, звездах и галактиках, космической медицине и биологии и даже составить меню для космонавта. Теперь посетители смогут пополнить копилку знаний и впечатлений интересными фактами о нашей Вселенной, а также узнать много нового о человеческом организме в условиях космоса", — говорится в сообщении.

Так, экспозиция "Наука о космосе" имеет три смысловых раздела, дающих представление о строении Вселенной, методах астрофизики XXI века и связи астрономии с современной массовой культурой, она рассказывает о той части космического пространства, которая пока еще недоступна для посещения человеком, но которая объясняет множество процессов вне нашей планеты.

"Посетители центра познакомятся с миром за пределами околоземного пространства через призму науки: узнают о космических телах и явлениях, их масштабах и эволюционной связи. А главное — смогут сымитировать процессы, происходящие в космосе, самостоятельно. Так, на мультимедийных интерактивных столах, которые заполнены изображениями звезд, галактик, туманностей, любой желающий может сам запустить эволюцию объектов, столкнуть их друг с другом и увидеть результат взаимодействия", — рассказали в пресс-службе.

Экспозиция, посвященная космической биологии и медицине, в интерактивной форме расскажет о достижениях космической медицины, дистанционной диагностике и применении этих технологий на Земле. Также посетители узнают о микробиологических исследованиях, которые проводились на борту космических кораблей и в открытом космосе, а центральным экспонатом зала станет большая фигура космонавта, которая поможет узнать об изменениях, происходящих в теле человека в условиях космических экспедиций.

"Гости в игровой форме смогут попробовать составить меню для космонавта. Участники игры должны выбрать из предложенного набора продуктов те, которые, по их мнению, необходимы космонавту в течение суток, — на завтрак, обед и ужин. Еда должна содержать все необходимые для организма микроэлементы, следует также соблюсти баланс белков, жиров и углеводов. Кроме того, здесь можно пройти психологический тест, который входит в программу подготовки кандидатов в космонавты", — отметили на выставке.

Кроме того, еще одна тематическая зона расскажет об исследованиях живых организмов в условиях космоса. Посетители увидят оранжерею, аналогичную той, что находится на Международной космической станции (МКС), и поймут, как растения выживают в космических условиях.