Полунин пригласил на культурный форум организаторов старинных карнавалов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Всемирно известный клоун, руководитель секции "Цирк и уличный театр" Санкт-Петербургского международного культурного форума Вячеслав Полунин пригласил на мероприятие иностранных организаторов старинных и современных карнавалов.
"В нашей подсекции главная тема в этом году — карнавал. Я занимаюсь карнавалами давно. Я и Миша Шемякин увлечены этой историей и делаем все время попытки возрождения карнавала в России. И мы пригласили десяток людей со всего света, которые занимаются или старинными карнавалами, или современными", — рассказал РИА Новости Полунин.
"Решили проводить это у Миши Шемякина в фонде. Он рядом находится с цирком, на Садовой улице. Я попросил Мишу его самую любимую сделать выставку, в которую была бы включена серия картин "Карнавалы Санкт-Петербурга", где радость и ужас замешены в единое целое", — рассказал Полунин.
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