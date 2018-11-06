Клоун Полунин уверен, что в России можно организовать свой карнавал

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия может проводить свой карнавал, если появится влюбленный в это дело человек, рассказал РИА Новости всемирно известный клоун Вячеслав Полунин, руководящий в этом году секцией "Цирк и уличный театр" на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Участвующий в форуме Полунин в этом году выбрал темой подсекции карнавал, к участию в мероприятии приглашены иностранные организаторы старинных и современных карнавалов. Он считает, что в России вполне можно организовать карнавал.
По словам актера и клоуна, проведение карнавала в России реально, если появится увлеченный организатор. "В течение целого ряда лет замечательный человек Игорь Гаврюшкин делал в Петербурге карнавалы. Он провел в Пушкине пять-шесть, потом уговорил (являвшуюся губернатором Петербурга Валентину — ред.) Матвиенко, и начал делать это в Питере. Мне кажется, это была очень хорошая традиция. Почему заглохло? Может быть, он устал или сложности какие-то… Теперь нужно, чтобы опять появился такой же увлеченный человек. Наверное, время ждет такого сумасшедшего, который влюбился в карнавалы", — рассказал Полунин.
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