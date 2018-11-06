МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Роль фестиваля "Русские сезоны" в развитии международной культурной дипломатии и его влияние на диалог между Россией и Италией обсудят на Деловой площадке VII Санкт-Петербургского международного культурного форума 16 ноября, сообщает пресс-служба форума.

Церемония открытия "Русских сезонов" состоялась в Риме зимой, фестиваль продлится до декабря 2018 года и пройдет в более чем 70 городах Италии. В 2017 году "Русские сезоны" с большим успехом прошли в Японии.

"Шестнадцатого ноября, во второй день работы Деловой площадки VII Санкт-Петербургского международного культурного форума пройдет панельная дискуссия "Русские сезоны": культурная дипломатия XXI века". Темой мероприятия станет российско-итальянский культурный диалог и перспективы долгосрочного сотрудничества на примере фестиваля "Русские сезоны", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили организаторы, о результатах "Русских сезонов" в 2018 году и перспективах развития проекта гостям форума расскажут замминистра культуры РФ Павел Степанов и директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев, к участию в дискуссии также приглашены посол Италии в России Паскуале К. Террачано, директор Пикколо-театро Серджио Эскобар, режиссер Паоло Дженовези и другие деятели культуры.

"Я полагаю, что именно культура сегодня способна объединить нации и народы. Красота музыки, танца, изобразительного искусства понятна без слов. На мероприятиях "Русских сезонов" мы видим колоссальный интерес иностранной публики к нашей культуре: в Италии почти всегда аншлаги и очереди", — отметил директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев, чьи слова приводит пресс-служба.

Международный культурный форум пройдет в северной столице с 15 по 17 ноября, его участников ожидает насыщенная фестивальная и деловая программа. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 4 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов рунета.