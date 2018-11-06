В Ватикане покажут шедевры из постоянной экспозиции Третьяковки

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Выставка "Русский путь. От Дионисия до Малевича", в экспозицию которой войдут 54 экспоната, откроется в Музеях Ватикана 19 ноября, сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"То, что мы открываем 19 ноября в Ватикане в Крыле Карла Великого, – это исключительная по своему замыслу выставка, это для нас было огромной вехой", — рассказала Трегулова на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, в экспозицию вошли 54 произведения, при этом около 40 произведений из постоянной экспозиции впервые покидают Третьяковку – это иконопись XV-XVII веков, живопись второй половины XIX века — первой трети XX века.

В экспозицию вошли такие шедевры, как "Явление Христа народу" Александра Иванова, иконы "Крещение" и "Преображение", картины "Не ждали" Ильи Репина, "Демон сидящий" Михаила Врубеля, "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, "Неутешное горе" Ивана Крамского, "Всюду жизнь" Николая Ярошенко, "Над вечным покоем" Исаака Левитана, "Черный квадрат" Казимира Малевича, "Несение креста" Михаила Нестерова и другие произведения.

Трегулова напомнила, что в 2016 году с огромным успехом в Третьяковской галерее прошла выставка "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана". Уникальная выставка в Риме задумывалась, "как ответ на щедрый жест Музеев Ватикана", пояснила она.

"К работе над этой выставкой были привлечены лучшие силы Третьяковской галереи", — добавила Трегулова, отметив, что вход на выставку будет бесплатным.

Директор Музеев Ватикана Барбара Ятта сообщила по видеомосту, что "всему Риму не терпится посмотреть ту сторону русского искусства, которое крайне редко вывозилось из России".