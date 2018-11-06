Мединский раскритиковал американский фильм про спасение президента России

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал американский фильм "Хантер Киллер" про спасение российского президента "предельно глупой" картиной, которая тем не менее получит прокатное удостоверение, когда пройдет все необходимые процедуры.
Фильм "Хантер Киллер" режиссера Донована Марша рассказывает об американской атакующей субмарине, экипаж которой участвует в спасении российского президента из рук мятежников. Роли в нем исполняют Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие. В четверг "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на письмо дистрибьютора сообщил, что "Хантер Киллер", премьера которого в РФ была запланирована на 1 ноября, не получил прокатное удостоверение.
Согласно действующему законодательству, прокатное удостоверение выдается заявителю под расписку после того, как Минкультуры получает документ, подтверждающий исполнение статьи 12 федерального закона "Об обязательном экземпляре документов".