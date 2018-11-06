Мединский раскритиковал американский фильм про спасение президента России

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал американский фильм "Хантер Киллер" про спасение российского президента "предельно глупой" картиной, которая тем не менее получит прокатное удостоверение, когда пройдет все необходимые процедуры.

"Хантер Киллер", я думаю, когда пройдет все необходимые процедуры, которые они не прошли, прокатное удостоверение получит. Это банальное, скучное и предельно глупое кино. Если кто-то его посмотрит, мне остается лишь посочувствовать этим людям за бессмысленно потраченные два часа. Это такое американское кино, такой стиль. Нарушений закона нет, а комментировать глупость идеи и бездарность сценария не задача министерства культуры", — сказал журналистам Мединский.

Фильм "Хантер Киллер" режиссера Донована Марша рассказывает об американской атакующей субмарине, экипаж которой участвует в спасении российского президента из рук мятежников. Роли в нем исполняют Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд и другие. В четверг "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на письмо дистрибьютора сообщил, что "Хантер Киллер", премьера которого в РФ была запланирована на 1 ноября, не получил прокатное удостоверение.

В пресс-службе Минкультуры РФ сообщили, что фильм не получил прокатное удостоверение, так как первая копия фильма, которую дистрибьюторы сдали в Госфильмофонд, была ненадлежащего качества, а новая поступила только 30 октября. Прокатное удостоверение на фильм "Хантер Киллер" не было выдано в связи с отсутствием отметки о сдачи фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России.

Согласно действующему законодательству, прокатное удостоверение выдается заявителю под расписку после того, как Минкультуры получает документ, подтверждающий исполнение статьи 12 федерального закона "Об обязательном экземпляре документов".