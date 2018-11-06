Сын Боярского опубликовал фото отца без шляпы

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский опубликовал в Instagram фото отца без шляпы.

В записи к фото депутат написал, что фотография была сделана, когда Боярский смотрел футбольный матч между "Зенитом" и "Ахматом".

"Отец смотрит Зенит-Ахмат через интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору", — пояснил Боярский-младший.

Шляпа стала неотъемлемым атрибутом одежды Боярского с конца 1980-х годов — без нее актер практически не появляется на публике. Иногда вместо нее он носит головные уборы с логотипом "Зенита".

Михаил Боярский прославился ролями в фильмах "Собака на сене", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Гардемарины, вперед!". В 1990 году актер получил звание народного артиста РСФСР.