Джанет Джексон выступила в защиту прав женщин на вручении премий MTV

МАДРИД, 5 ноя — РИА Новости. Певица Джанет Джексон выступила в защиту прав женщин на церемонии награждения премии MTV Europe Music Awards, которая состоялась в Бильбао (Испания).

Получив премию "Легенда" (Global Icon), она произнесла речь, в которой призвала к реальному равноправию мужчин и женщин.

"Это большая честь получить эту награду, но также и большая ответственность. Я сегодня хотела бы сказать о тех женщинах, чьи голоса глушат. Я одна из тех женщин, которым не давали говорить, как буквально, так и эмоционально, c которыми плохо обращались, которых запугивали, женщин, которые жили в страхе. Я с вами, вы мои сестры… Женщины, наши голоса будут услышаны, и мы будем говорить ради справедливости", — сказала певица.

Двадцать пятое вручение наград MTV Europe Music Awards проходило в воскресенье в Бильбао. Трансляция велась на официальном сайте.

Фавориткой награждения стала Камила Кабельо — она выиграла в четырех номинациях, в том числе лучшая песня (Havana), лучший видеоклип, лучшая исполнительница.

Лучшей поп-артисткой признана Дуа Липа, группа 5 Seconds of Summer — лучшим рок-исполнителем, лучшая альтернативная группа — Panic! At the Disco, лучший хип-хоп-артистка — Ники Минаж, лучшее живое выступление — Шон Мендес, лучший новый артист — Карди Би.