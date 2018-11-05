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Культура

Дорого и уродливо: как кроссовки стали культом и почему они столько стоят

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Анна Михайлова
© Depositphotos / walengaДевушка на крышеДевушка на крыше
© Depositphotos / walenga

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. Меньше чем за полвека кроссовки превратились из спортивной экипировки в ультрамодный атрибут. Сегодня этому тренду подвержены музыкальная индустрия и кино. По кроссовкам определяют и статус человека — стоимость модной пары может достигать полумиллиона рублей.

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© Фото : Аккаунт shudu.gram в социальной сети Instagram
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В издательстве "НЛО" вышла книга Екатерины Клиничевой "Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви", в которой автор исследует этот обычный предмет гардероба с неожиданной стороны. РИА Новости прочитало книгу и узнало, почему люди готовы не только тратить на обувь огромные суммы, но даже пойти на преступление ради желанной модели.

Кроссовки или жизнь

Первые по-настоящему популярные кроссовки связаны со знаменитыми спортсменами. Так, статус культовой приобрела именная модель американского баскетболиста Майкла Джордана Nike Air Jordan, выпущенная в 1985 году.

Шумихе способствовал запрет НБА из-за несоответствия цветовой гамме официальной униформы.

Ходили слухи, что каждый раз, когда Джордан выходил на площадку в этой обуви, его штрафовали на пять тысяч долларов, но все расходы брала на себя Nike. Впрочем, история могла быть частью грамотной рекламной кампании, которая лишь подогрела интерес к модели. Реальность была куда печальнее.

© AP Photo / Tom StrattmanАмериканский баскетболист Майкл Джордан в фирменных кроссовках Nike Air Jordan во время игры. 1995 год
© AP Photo / Tom Strattman
Американский баскетболист Майкл Джордан в фирменных кроссовках Nike Air Jordan во время игры. 1995 год

"Кроссовки от Джордана оказались настолько популярны, что в конце 1980-х годов стали восприниматься как одна из причин роста социальной напряженности в американских городах и попали в криминальные сводки в качестве причины нескольких трагедий. Один из самых громких инцидентов произошел в мае 1989 года: семнадцатилетний Джеймс Дэвид Мартин отвел в лес и задушил пятнадцатилетнего Майкла Юджина Томаса, забрав у него пару кроссовок, которые даже не подходили ему по размеру".

Сказка, ставшая былью

Несмотря на подобные происшествия, модель несколько раз перевыпускалась и остается одной из самых любимых как у коллекционеров, так и у обывателей. Большую роль в этом сыграла харизма самого Джордана: покупая такие же кроссовки, люди пытались прикоснуться к его успеху. Обувь стала современным аналогом хрустальной туфельки из сказки "Золушка".

Автор книги приводит истории африканских бегунов или южноамериканских футболистов, которые начинали заниматься спортом босиком — из-за бедности.

"Кениец Амос Кибиток, специализирующийся в беге на средние дистанции, в интервью газете "Спорт-Экспресс" рассказывал типичную для Африки историю: "Школа у меня была довольно далеко от дома — километрах в десяти.

Девушка в майке с надписью USSR компании Adidas
© Фото : adidas America Inc.
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И вот по утрам я уходил в школу, потом возвращался домой на обед, а потом снова шел на занятия. Вернее, бежал, другого выбора не было — старался никогда не опаздывать. Получалось, что каждый день я пробегал сорок километров. Без ботинок. В Кении вообще очень многие дети ходят без обуви. Первые ботинки у меня появились в 12 лет".

© AP Photo / Michael Noble Jr.Фирменный магазин Nike в Нью-Йорке
© AP Photo / Michael Noble Jr.
Фирменный магазин Nike в Нью-Йорке

Неслучайно престижная футбольная награда — приз лучшему бомбардиру национальных чемпионатов УЕФА — это "Золотая бутса". Приз был впервые вручен в 1968 году, а с 1997-го одним из организаторов стала компания Adidas.

Кроссовки в кино

Со временем кроссовки вошли в гардероб другой категории кумиров — кинозвезд. Один из основателей Nike Фил Найт вспоминал, как его компания наняла даже специального человека, который раздавал фирменную продукцию актерам. Так, обувь можно было видеть на персонажах популярных сериалов.

"Каким-то образом нашему спецу по связям с Голливудом удалось вложить в руки Фары Фоссет пару наших кроссовок "Сеньорита Кортес", которая надела их в эпизоде "Ангелов Чарли", снятом в 1977 году. Это было все, что требовалось, — отмечает Фил Найт. — Один раз мелькнувший кадр с Фарой Фоссет в "найках" — и к полудню следующего дня все запасы "Сеньориты Кортес" были раскуплены во всех магазинах страны".

© Universal Pictures (1985)Кадр из фильма "Назад в будущее"
© Universal Pictures (1985)
Кадр из фильма "Назад в будущее"

Некоторые модели благодаря появлению в кино и вовсе стали коллекционными. Наиболее яркий пример — фантастическая трилогия "Назад в будущее", — пишет автор книги. В 1980-х годах главный герой Марти Макфлай носит Nike, но попав в 1950-е, время молодости своих родителей, он переобувается в Converse.

"Этот сюжетный ход можно воспринять как небольшую, но точную зарисовку истории спортивной обуви: в 1950-х годах подобные кеды действительно были самой распространенной подростковой обувью, а кожаные кроссовки еще не вошли в моду как повседневная обувь, да и бренда Nike еще не существовало", — подчеркивает исследователь.

Кроссовки и музыка

Спортивная обувь стала и частью фирменного стиля музыкантов, упоминалась в текстах песен, появлялась на обложках альбомов и даже в названиях групп. Когда Джон Леннон и Йоко Оно в 1969 году пришли в белых кедах на собственную свадьбу, новость об этом попала во все газеты.

© AP PhotoСвадьба Джона Леннона и Йоко Оно в 1969 году
© AP Photo
Свадьба Джона Леннона и Йоко Оно в 1969 году

Первыми о кроссовках запели исполнители хип-хопа. Многие из них — выходцы из неблагополучных районов, для которых желанная с детства пара была всегда символом успеха. Однако со временем спортивная обувь прижилась и в гардеробе музыкальных бунтарей — панков и рокеров.

Инсталляция выставки Археология Петлюры в Музее Москвы
© Екатерина Чеснокова
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"Кеды были неотъемлемой частью гардероба лидера группы Nirvana Курта Кобейна: чаще всего именно в такой обуви он появлялся на фотосессиях и публичных выступлениях, например на знаменитом акустическом концерте MTV Unplugged, записанном на видео".

Судя по интервью, Кобейн не занимался спортом и не был фанатом. "Его пристрастие к кедам скорее напоминало об их статусе всеамериканской неформальной обуви — простой, доступной и банальной, что для музыканта было, видимо, преимуществом, а не недостатком", — подчеркивает автор книги.

Подвиньтесь, лабутены

Сегодня в кроссовках ходят все — от школьников до миллиардеров, а их производством занимаются не только спортивные бренды, но и лучшие модные дома. Парадокс в том, что чем больше вариантов появляется на рынке, тем дороже становится пара кроссовок. В США эта проблема возникла уже в 1980-е.

Читательница Эллен Штейн признавалась в письме в газету The New York Times: "Когда я смотрю на ноги моих детей, я с болью вспоминаю, что инвестиции в их кроссовки за последние несколько лет к настоящему моменту превысили стоимость нашего дома". Женщина констатирует, что даже трехлетки стали жертвой желания иметь кожаные кроссовки — "в полном смысле слова главную обувь 80-х".

Пока люди тратят деньги на кроссовки, маркетологи ищут новые способы, чтобы заинтересовать покупателей. Чаще всего инструментом становятся коллаборации с известными дизайнерами, художниками или поп-звездами.

Редкая знаменитость сегодня не имеет именной серии кроссовок. За такими лимитированными сериями выстраиваются огромные очереди, люди готовы тратить время и немалые суммы ради того, чтобы обладать эксклюзивной парой.

Недавно издание Business Insider оценило рынок ресейла кроссовок в один миллиард долларов. Эксперты считают, что к 2025 году совокупный объем продаж спортивной обуви достигнет 95 миллиардов долларов. Это неудивительно, если посмотреть на цены. Онлайн-ретейлер StockX составил список самых дорогих кроссовок третьего квартала 2018 года.

Первое место досталось коллаборации Undefated x Nike Kobe 1 Protro Purple фиолетового цвета. Средняя цена такой пары в интернет-магазинах — 6275 долларов (около 414 тысяч рублей). На две тысячи долларов дешевле обойдется та же модель в цвете хаки под названием Flight Jacket — она стоит 4487 долларов (296 тысяч рублей). Третье место занимают кроссовки Parra x Nike air max, которые продаются по средней цене 3622 доллара (239 тысяч рублей). Дизайн модели разработал нидерландский иллюстратор Пит Парра.

Часто соотношение цены и дизайна вызывает вопросы. Так, в этом году о себе заявил тренд на "уродливые кроссовки" (ugly sneakers). Эти модели отличают массивная подошва с гипертрофированной амортизацией, кричащие расцветки и гротескный футуризм.

Несмотря на нарочитую неэстетичность такой обуви, ее штампуют и массмаркет, и люксовые бренды. Средняя стоимость пары в спортивном магазине варьируется от восьми до 15 тысяч рублей, но за самые модные кроссовки сезона — Triple S от Balenciaga — придется отдать больше 50 тысяч рублей. Дорого и уродливо.

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Помню всех
Когда в голове пусто, а очень хочется быть "выше толпы", то кроссовки за "дурные" деньги в самый раз, еще ценник на них надо вешать, чтобы самые "дремучие" узнавали сколько стоит это.
08:42
05.11.2018
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