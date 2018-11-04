Путин назвал выставку "Сокровища музеев России" замечательным проектом

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей выставки "Сокровища музеев России" и назвал ее замечательным творческим проектом, сообщается на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность в том, что выставка вызовет широкий общественный интерес, будет содействовать популяризации лучших произведений изобразительного искусства.
"И конечно, важен её серьёзный образовательный, просветительский потенциал, значимая роль в укреплении непреходящих нравственных, патриотических ценностей, особенно среди молодёжи", — подчеркнул Путин.
Глава государства также пожелал организаторам успехов, а посетителям – ярких, незабываемых впечатлений.