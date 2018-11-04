Умер джазовый трубач Рой Харгроув

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американский джазовый трубач Рой Харгроув скончался в США в возрасте 49 лет, сообщает радиостанция NPR со ссылкой на менеджера музыканта.

По данным радиостанции, Харгроув умер в Нью-Йорке в пятницу из-за остановки сердца. Он был госпитализирован из-за проблем с почками, от которых страдал многие годы.

Харгроув выпустил свой первой альбом Diamond in the Rough в 1990 году. Он дважды становился лауреатом премии "Грэмми".

Как в свою очередь сообщает издание Variety, ожидалось, что в субботу он выступит Нью-Джерси.