В Москве госпитализировали актрису Татьяну Васильеву

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с травмой головы. Об этом сообщил телеканал "360".

"Будут делать мне МРТ, КТ и все такое", — рассказала артистка журналистам.

По словам Васильевой, ей защемило голову дверями московского метро.

"Я поехала на тренировку утром. На метро, естественно. Народу было не так много, но подъехал какой-то сумасшедший состав", — рассказала она в ролике, опубликованном в Instagram.

По ее словам, машинист поезда не предупредил пассажиров о том, что двери вагона закрываются.

Артистка не сразу поняла, насколько серьезные получила повреждения.

© Студия "АНКОР" (2008) Актрисы Елена Яковлева и Татьяна Васильева в фильме "Привер, Киндер!" © Студия "АНКОР" (2008) Актрисы Елена Яковлева и Татьяна Васильева в фильме "Привер, Киндер!"

"Я была в каком-то нервном изумлении. <…> Постепенно до меня стало доходить, что мне очень больно. Что-то зубы стали пошатываться", — поделилась с подписчиками Васильева.

После инцидента актриса обратилась к начальнику станции и рассказала о случившемся.

Васильева отыграла два спектакля и только потом обратилась в больницу.