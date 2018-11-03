Алек Болдуин отрицает, что участвовал в драке за парковочное место

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что не принимал участие в драке на парковке и все обвинения в его адрес являются ложными.

Ранее телеканал ABC сообщал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что Болдуина задержали после того, как он ударил человека в одном из районов Манхэттена. Согласно источникам телеканала, по предварительным данным, причиной инцидента стали разногласия из-за парковочного места.

"Обычно я не комментирую ложные заявления, подобные сегодняшним. Однако утверждения, что я кого-то ударил на парковке, ложны", — написал актер в Twitter фонда Хиларии и Алека Болдуина.

По словам актера, сейчас стало популярным навешивать на человека ярлыки и дискредитировать его, чтобы привлечь внимание публики. При этом он отметил, что как бы громко ни обсуждали историю, от этого она не станет более правдивой.