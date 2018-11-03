В Израиле Дни российского кино новым фильмом Авдотьи Смирновой

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя – РИА Новости. Новым фильмом Авдотьи Смирновой "История одного назначения" — пронзительным и трагическим рассказом о событиях, участником которых оказывается Лев Толстой, — открылись в Израиле Дни российского кино.

"Мы рады снова оказаться в театре "Гешер" и встретиться с умной, отзывчивой и благодарной израильской публикой", — сказала на пресс-конференции продюсер кинофестиваля "Кинотавр" и организатор Дней российского кино Полина Зуева.

На протяжении семи лет продолжается творческое содружество "Кинотавра" с театром "Гешер", куда, по словам руководителя проекта с израильской стороны Лены Крейндлиной, московские партнеры ежегодно привозят новейшее кино из России.

"Все три дня нынешнего киносмотра обещают быть насыщенными – потому что в Тель-Авиве представлены самые последние и уже получившие высокие оценки на различных фестивалях работы российских кинематографистов", — подчеркнула Крейндлина.

"Программа очень разнообразная, в ней есть и так называемое зрительское кино, то есть рассчитанное на массового зрителя, и авторское, в данном случае это получивший главный приз кинофестиваля "Кинотавр" в 2018 году фильм "Сердце мира", — уточнила Полина Зуева.

По мнению продюсера "Кинотавра", такой симбиоз позволит израильтянам лучше представить процессы, происходящие в современном российском кинематографе, найти для себя близкое и интересное кино.

Режиссер фильма "Сердце мира" Наталия Мещанинова впервые оказалась в Израиле. И хотя ряд ее работ удостаивался наград не только на российских, но и на международных кинофестивалях, ей важно понять, как камерную ленту о "маленьких людях" воспримут в этой стране.

"Очень важно, что в формате киносмотра предусмотрено общение со зрителями, поскольку только в ходе откровенного разговора автор может узнать, чего стоит его работа. Мне нравится, что здесь мы встретили заинтересованных и знающих российское кино людей", — сказала Мещанинова.

Помимо показов, в рамках мероприятия состоялся и профессиональный разговор, центральной темой которого стал вопрос о государственном финансировании кино. В Израиле недавно был принят закон на этот счет. Участникам обсуждения было интересно узнать мнение российских коллег, нужно ли государственное регулирование творческого процесса.

Свое отношение к спорной теме высказал популярный актер Кирилл Плетнев, представляющий в Израиле свою режиссерскую работу, мелодраматический триллер "Без меня". "На мой взгляд, кинематограф должен субсидироваться государством, ведь кино — это мощнейший инструмент общественного влияния и, если хотите, это лицо страны, по которому прежде всего узнают то или иное государство", — сказал молодой режиссер.

Дни российского кино в Израиле завершатся 4 ноября, израильские зрители увидят 4 полнометражных и 6 короткометражных фильмов.