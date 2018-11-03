Эрмитаж откроет уникальную инсталляцию в торговом центре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Уникальную инсталляцию, повторяющую геометрию восточного крыла здания Главного штаба, где посетителей познакомят с самыми известными коллекциями музея, установили в крупном торговом центре Санкт-Петербурга, сообщает Государственный Эрмитаж.
Отмечается, что технологию 3D в инсталляции имитируют макеты картин с вырезанными фигурами. Посетители смогут войти в это пространство, чтобы исследовать картины "изнутри" и сделать музейное селфи.
"Этот культурно-просветительный проект, задуманный и осуществленный Государственным Эрмитажем и самой посещаемой торговой площадкой Санкт-Петербурга, – пример культурной экспансии музея в публичное пространство города", — говорится в сообщении.
Посетители смогут посетить выставку-инсталляцию до 25 ноября.