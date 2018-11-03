Эрмитаж откроет уникальную инсталляцию в торговом центре

Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Здание Эрмитажа и Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Уникальную инсталляцию, повторяющую геометрию восточного крыла здания Главного штаба, где посетителей познакомят с самыми известными коллекциями музея, установили в крупном торговом центре Санкт-Петербурга, сообщает Государственный Эрмитаж.

Инсталляция представлена на площади 500 квадратных метров. В частности, в пространстве торгового комплекса установлен макет фасада с триумфальной аркой, увенчанной Колесницей Славы, а специальные слайд-шоу познакомят посетителей с самыми известными коллекциями, представленными в залах Главного штаба. Например, изображения произведений импрессионистов и постимпрессионистов сопровождаются высказываниями самих мастеров или их современников, о знаменитом Карле Фаберже и изделиях его фирмы рассказывает фильм "Карл Фаберже – придворный ювелир".

Отмечается, что технологию 3D в инсталляции имитируют макеты картин с вырезанными фигурами. Посетители смогут войти в это пространство, чтобы исследовать картины "изнутри" и сделать музейное селфи.

"Этот культурно-просветительный проект, задуманный и осуществленный Государственным Эрмитажем и самой посещаемой торговой площадкой Санкт-Петербурга, – пример культурной экспансии музея в публичное пространство города", — говорится в сообщении.

Посетители смогут посетить выставку-инсталляцию до 25 ноября.