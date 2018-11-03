Опера "Севильский цирюльник" возвращается на сцену Большого театра

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник", которая возвращается в репертуар Большого театра в постановке режиссера Евгения Писарева, состоится 3 ноября на Новой сцене ГАБТа, сообщили в театре.

Оперный шедевр Россини возвращается в Большой театр после длительного перерыва – последний раз спектакль был показан в 1995 году. А новых постановок не было с 1965 года.

Для создания новой постановки театр пригласил драматического режиссера – художественного руководителя московского театра им. Пушкина Евгения Писарева, который три года тому назад уже ставил в Большом оперу Моцарта "Свадьба Фигаро". Музыкальный руководитель и дирижер спектакля – итальянский маэстро Пьер Джорджо Моранди. За сценографию отвечает известный театральный художник Зиновий Марголин, автор костюмов — Ольга Шаишмелашвили. Главные партии исполняют: Богдан Михай, Хулькар Сабирова, Анджей Филончик, Джованни Ромео и другие.

"Севильский цирюльник" — мой третий оперный спектакль: я ставил оперу "Итальянка в Алжире" Россини в Музыкальном театре, и вторая моя работа в Большом, а это всегда гораздо труднее, чем начинать, — признался Писарев накануне премьеры. — Это первый для меня опыт работы с международной компанией исполнителей, с таким количеством иностранных певцов. На первой репетиции, когда после моих слов их начали объяснять пять переводчиков, я подумал, что с этим не справлюсь. Но потом все вошло в норму. Иногда иностранцы, если это действительно хорошие артисты, понимают тебя без перевода, они подключаются к режиссеру с первой минуты".

Писарев рассказал, что на сцене – театр 18 века – классический оперный спектакль "Севильский цирюльник", но все происходит в обычном театре, поэтому часть действия разворачивается за кулисами в актерских гримерках.

Дирижер Пьер Джорджо Моранди, обладающий обширным итальянским репертуаром и выступающий во всех крупнейших итальянских театрах, на престижных мировых площадках, впервые ставит в Большом театре.

"Для меня приглашение на постановку в один из самых известных и значительных театров в мире — большая честь, — сказал Моранди. – Особая радость, что участвую в возвращении великого творения Россини на сцену Большого. Мы с Евгением Писаревым хотели создать современный спектакль, но с большим уважением к итальянской традиции".

Он подчеркнул, что нынешняя постановка будет особенной, потому что зрители впервые услышат ряд арий, которые раньше не исполнялись, в том числе сложнейшую арию графа Альмавивы.

Исполнитель партии графа Альмавивы Богдан Михай сказал, что эту роль он исполнял в разных театрах и спел, наверное, больше 200 раз.

"Участие в постановке на сцене Большого театра – это совершенно потрясающий для меня опыт, — сказал артист. — Все коллеги, с кем я здесь работал, высокие профессионалы. И все сложности, с которыми мы сталкивались в ходе создания постановки, решались вместе, мы работали, как единая семья. И поэтому в результате получилась замечательная музыка, а это, наверное, самое важное в этом случае".

Премьерные спектакли пройдут на Новой сцене ГАБТа 3, 4, 6, 7, 8 ноября.