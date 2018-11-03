В театре "Новая опера" состоится концерт памяти Иосифа Кобзона

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Театр "Новая опера" проведет 3 ноября концерт памяти Иосифа Кобзона "Я люблю тебя жизнь…", сообщили в пресс-службе театра.

Концерт–посвящение Кобзону (1937-2018) состоится на Основной сцене московского театра.

В последние годы Кобзон неоднократно бывал в "Новой опере". В 2016 он стал инициатором и патроном постановки оперы Моисея Вайнберга "Пассажирка", премьера которой состоялась 27 января 2017 года в Международный день памяти жертв Холокоста. Совсем недавно, в августе этого года, спектакль был удостоен премии Москвы в области литературы и искусства.

В концерте-посвящении Кобзону примет участие звездный состав исполнителей. Это солисты "Новой оперы" – Василий Ладюк, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев, Илья Кузьмин, Георгий Фараджев. А также выступят приглашенные артисты: Максим Пастер, Александр Захаров, Станислав Мостовой. В концерте, который пройдет в сопровождении оркестра Новой оперы под управлением Юрия Медяника, примет участие и директор театра пианист Дмитрий Сибирцев.