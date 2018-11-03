В Туле пройдет открытый фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!"

Вид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле. Архивное фото

Вид на Тульский кремль и музей самоваров с площади Ленина в Туле. Архивное фото

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Девятнадцатый открытый российский фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" пройдет с 3 по 9 ноября 2018 года в городе Тула.

"В течение недели зрители увидят порядка 30 отечественных и зарубежных картин. Главным арбитром на фестивале "Улыбнись, Россия!", как всегда, выступят зрители. Именно они оценят фильмы при помощи специальных анкет, вручат свой приз зрительских симпатий. Во второй раз на суд зрителей будут вынесены зарубежные картины из Италии, Франции, Испании, Бельгии", — сообщают организаторы.

На торжественной церемонии открытия фестиваля 3 ноября будут вручены премии: "За всё Хорошее…", "За вклад в комедию", "За юмор в музыке", "За вклад в чувство юмора страны". Девятого ноября на церемонии закрытия вручат призы победителям конкурсных программ.

Президентом фестиваля стала народная артистка России, кинорежиссер Алла Сурикова. Председатель жюри фестиваля — кинодраматург Аркадий Инин.

В фестивале примут участие советник по культуре президента России Владимир Толстой, кинорежиссер Карен Шахназаров, актеры Всеволод Шиловский, Людмила Максакова, Михаил Боярский, Дмитрий Назаров, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", режиссер Борис Грачевский, режиссер Евгений Герасимов.

Девизом фестиваля являются слова писателя Льва Толстого "Смех – это человеколюбие".