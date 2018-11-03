С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Музыканты из Италии, Германии, Финляндии и Колумбии и разных городов России приедут на XIII международный фестиваль "Электро-Механика" в Санкт-Петербург.
Открытие фестиваля состоится в субботу на Новой сцене Александринского театра.
"Электро-Механика" ежегодно привозит в Санкт-Петербург самые актуальные направления электронной музыки и аудиовизуального искусства, инсталляции и перформансы", — отмечают организаторы.
В программе фестиваля "Электро-Механика" — выступления Kaukolampi (Финляндия), Eva Geist (Италия), Les Trucs (Германия), Lucrecia Dalt (Колумбия), Amnesia Scanner (Финляндия), Alexander Robotnick (Италия). Также выступят российские музыканты: LVRIN (Брянск), Priroda (Новосибирск), Илья Артемов (Уфа), Wolffflow (Москва) и Bees and Cobras, Петроградское Гудельное Собрание, Måla, Ghostnoir, Sobranie 8 18 (Санкт-Петербург).
В медиазале также представят видеоработы современных художников – номинантов премии Курёхина, участников фестиваля Видеоформа и друзей Центра Курёхина.