С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Музыканты из Италии, Германии, Финляндии и Колумбии и разных городов России приедут на XIII международный фестиваль "Электро-Механика" в Санкт-Петербург.

Открытие фестиваля состоится в субботу на Новой сцене Александринского театра.

"Электро-Механика" ежегодно привозит в Санкт-Петербург самые актуальные направления электронной музыки и аудиовизуального искусства, инсталляции и перформансы", — отмечают организаторы.

Многие артисты выступят в северной столице впервые.

В программе фестиваля "Электро-Механика" — выступления Kaukolampi (Финляндия), Eva Geist (Италия), Les Trucs (Германия), Lucrecia Dalt (Колумбия), Amnesia Scanner (Финляндия), Alexander Robotnick (Италия). Также выступят российские музыканты: LVRIN (Брянск), Priroda (Новосибирск), Илья Артемов (Уфа), Wolffflow (Москва) и Bees and Cobras, Петроградское Гудельное Собрание, Måla, Ghostnoir, Sobranie 8 18 (Санкт-Петербург).

Специально для фестиваля в фойе первого и второго этажей Новой сцены Александринского театра можно будет увидеть инсталляции и скульптуры как заслуженных, так и молодых художников Петербурга.

В медиазале также представят видеоработы современных художников – номинантов премии Курёхина, участников фестиваля Видеоформа и друзей Центра Курёхина.