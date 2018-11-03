В "Ясной Поляне" откроется выставка о дружбе Тургенева и Толстого

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Выставка, посвященная юбилеям писателей Ивана Тургенева и Льва Толстого, откроется в музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области в субботу. Посетители узнают историю дружбы писателей, сходства и различия взглядов друзей на литературу, музыку, вопросы образования, их отношение к русскому крестьянству.

Выставка "И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой. Два писателя – два юбилея" будет работать по 16 декабря.

"Нынешний год ознаменован двумя важными датами – 200-летием со дня рождения Ивана Тургенева и 190-летием Льва Толстого. Выставка обращается к творчеству и взглядам обоих писателей, а также истории их дружбы", — говорится в сообщении музея.

Посетители увидят фондовые предметы Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева и музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Личные вещи писателей составят композицию, разделенную на несколько смысловых блоков. Они раскроют сходства и различия взглядов друзей на литературу, музыку, вопросы образования, их отношение к русскому крестьянству и многие другие.

Иван Тургенев и Лев Толстой познакомились, когда первый был уже состоявшимся писателем, а второй только начинал литературную деятельность в журнале "Современник".

"Для Льва Николаевича Тургенев был во многом примером, а последний писал, что "его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое". Их сближала общность интересов, любовь к русской природе и русским людям, которой наполнены их произведения", — сообщает музей.

Переписка, дневники, случайные записи, воспоминания современников – все свидетельствует о том, насколько писатели были естественны и откровенны в общении между собой. По мнению организаторов выставки, иногда эта искренность мешала, когда при столкновении темпераментов, ссоры едва не доходили до дуэли. Иногда помогала, когда "чистота и сила чувств объединяла настолько, что они перешагивали через внутренние противоречия, существовавшие между ними".

Тургенев скончался вдали от родины в 1883 году, успев незадолго до смерти еще раз посетить Ясную Поляну. До последнего момента он поддерживал литературный талант Толстого, написав ему летом 1883 года: "Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! …Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе!"