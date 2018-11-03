В Москве пройдет фестиваль культуры и традиций регионов России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Фестиваль "День народного единства", посвященный культуре и традициям регионов и народов России, пройдет в Москве с 3 по 5 ноября на площадках фестивалей "Московские сезоны", на фестивале можно будет приобрести лучшие продукты и сувениры российских регионов, а также поучаствовать в кулинарных и ремесленных мастер-классах.

Площадки фестиваля разместятся на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, на ВДНХ, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также на улицах Профсоюзная, Городецкая и Новый Арбат.

Фестиваль "День народного единства" организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" и проводится во второй раз. В 2017 году на мероприятиях этого фестиваля побывали порядка полутора миллионов посетителей.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством мероприятия.

Мастер-классы и национальные угощения



Как сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", всего на фестивале запланировано более 50 кулинарных и более 300 ремесленных мастер-классов. Все три фестивальных дня площадки будут работать с 12.00 до 19.00, а участие во всех развлечениях фестиваля будет бесплатным для желающих.

На мастер-классах можно будет научиться готовить национальные блюда различных регионов России, а также освоить разнообразные ремесла: на площади Революции — научиться плести кружево, изучить технологии ручного ткачества, освоить основы городецкой и хохломской росписи, а на Тверской площади — принять участие в мастер-классах по вышивке и созданию этнических украшений и поучиться играть на народных музыкальных инструментах.

В ресторанных шале фестиваля посетители также смогут попробовать бурятские буузы, татарский кыстыбый, элеш, эчпочмак, кавказские кебабы, жаркое и сельдь по-кубански, башкирский плов, осетинские пироги, саратовский рыбный суп с расстегаем и многое другое.

"На Манежной площади развернется большая Сырная ярмарка. Свежие сыры на любой вкус будут ждать покупателей на праздничных прилавках: даже гурманов со стажем поразят сыры в сене и ржаных отрубях, выдержанные в липовых бочках, а также сыры с соком листьев хрена и лавандой. Одним сыром ассортимент не ограничивается: на прилавках будут представлены фермерское молоко, творог и другие свежие молочные продукты", — отметили организаторы фестиваля.

Музыкальная и танцевальная программа



Также все три фестивальных дня на площадках будут идти концерты и представления.

Так, в Музыкальной гостиной на Тверской площади юных гостей ждет знакомство с оригинальными музыкальными инструментами, на которых играют народы России: с гуслой, архаичной скрипкой южных славян, ручной гармоникой, свирелью, флейтой окариной и другими инструментами. Также там пройдет выставка народных костюмов, а любители селфи смогут сделать яркие фотографии в специально организованной фотозоне.

"Гостей Манежной площади ждет и яркая концертная программа, а каждый вечер будут выступать популярные российские звезды. 3 ноября в 18.00 на сцену выйдет Юлианна Караулова, 4 ноября в это же время начнется выступление Алексея Воробьева, а 5 ноября в 17.00 здесь выступит Стас Пьеха", — рассказали в оргкомитете.

Кроме того, на различных площадках фестиваля можно будет послушать и посмотреть выступления акапелльного коллектива, ансамбля чеченского танца, казачьего музыкального коллектива, а также познакомиться с историей русской песни от древних обрядовых звучаний до современных модных композиций, послушав этно-группу с репертуаром от древнерусского фольклора, советских шлягеров и современного неофолка до электронной музыки и битбокса.