ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

В Москве пройдет фестиваль культуры и традиций регионов России

(обновлено: 00:57 03.11.2018)
0170
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на центр Москвы. Архивное фотоВид на центр Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Фестиваль "День народного единства", посвященный культуре и традициям регионов и народов России, пройдет в Москве с 3 по 5 ноября на площадках фестивалей "Московские сезоны", на фестивале можно будет приобрести лучшие продукты и сувениры российских регионов, а также поучаствовать в кулинарных и ремесленных мастер-классах.

1-ая Тверская-Ямская улица в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В День народного единства ограничат движение в двух округах Москвы
Площадки фестиваля разместятся на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, на ВДНХ, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также на улицах Профсоюзная, Городецкая и Новый Арбат.

Фестиваль "День народного единства" организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" и проводится во второй раз. В 2017 году на мероприятиях этого фестиваля побывали порядка полутора миллионов посетителей.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством мероприятия.

Мастер-классы и национальные угощения

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
День народного единства знаменует неразрывную связь поколений, заявил Путин
Как сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", всего на фестивале запланировано более 50 кулинарных и более 300 ремесленных мастер-классов. Все три фестивальных дня площадки будут работать с 12.00 до 19.00, а участие во всех развлечениях фестиваля будет бесплатным для желающих.

На мастер-классах можно будет научиться готовить национальные блюда различных регионов России, а также освоить разнообразные ремесла: на площади Революции — научиться плести кружево, изучить технологии ручного ткачества, освоить основы городецкой и хохломской росписи, а на Тверской площади — принять участие в мастер-классах по вышивке и созданию этнических украшений и поучиться играть на народных музыкальных инструментах.

В ресторанных шале фестиваля посетители также смогут попробовать бурятские буузы, татарский кыстыбый, элеш, эчпочмак, кавказские кебабы, жаркое и сельдь по-кубански, башкирский плов, осетинские пироги, саратовский рыбный суп с расстегаем и многое другое.

"На Манежной площади развернется большая Сырная ярмарка. Свежие сыры на любой вкус будут ждать покупателей на праздничных прилавках: даже гурманов со стажем поразят сыры в сене и ржаных отрубях, выдержанные в липовых бочках, а также сыры с соком листьев хрена и лавандой. Одним сыром ассортимент не ограничивается: на прилавках будут представлены фермерское молоко, творог и другие свежие молочные продукты", — отметили организаторы фестиваля.

Музыкальная и танцевальная программа

Митинг-концерт Мы едины! в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В Москве в День народного единства ограничат продажу алкоголя
Также все три фестивальных дня на площадках будут идти концерты и представления.

Так, в Музыкальной гостиной на Тверской площади юных гостей ждет знакомство с оригинальными музыкальными инструментами, на которых играют народы России: с гуслой, архаичной скрипкой южных славян, ручной гармоникой, свирелью, флейтой окариной и другими инструментами. Также там пройдет выставка народных костюмов, а любители селфи смогут сделать яркие фотографии в специально организованной фотозоне.

"Гостей Манежной площади ждет и яркая концертная программа, а каждый вечер будут выступать популярные российские звезды. 3 ноября в 18.00 на сцену выйдет Юлианна Караулова, 4 ноября в это же время начнется выступление Алексея Воробьева, а 5 ноября в 17.00 здесь выступит Стас Пьеха", — рассказали в оргкомитете.

Кроме того, на различных площадках фестиваля можно будет послушать и посмотреть выступления акапелльного коллектива, ансамбля чеченского танца, казачьего музыкального коллектива, а также познакомиться с историей русской песни от древних обрядовых звучаний до современных модных композиций, послушав этно-группу с репертуаром от древнерусского фольклора, советских шлягеров и современного неофолка до электронной музыки и битбокса.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена