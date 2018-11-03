"Поднял Россию из руин". Историк — о личности Годунова и новом сериале

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Анна Кочарова. На телеканале "Россия" стартует сериал "Годунов" — историческая сага о периоде правления одного из самых сложных и противоречивых царей. Действие начинается с последних дней царствования Ивана Грозного. Годунов, став правой рукой взошедшего на престол Федора Иоанновича, фактически правит страной. Режиссеры Алексей Андрианов и Тимур Алпатов поделили сериал на две части, первую покажут с 5 ноября. Продюсерами ленты выступили Екатерина Жукова, Мария Ушакова, Антон Златопольский.

В интервью РИА Новости исторический консультант сериала и соавтор сценария, доктор исторических наук Николай Борисов рассказал, каким зрители увидят Бориса Годунова в новой картине.

— В своих представлениях о Борисе Годунове мы находимся под большим влиянием трагедии Пушкина. А каким был этот царь на самом деле?

— Как и все мы, он был очень разным: были и добрые, и нехорошие дела. Как сегодня бы мы сказали, он пошел в большую политику, так что должен был играть по существовавшим правилам, а правила эти были жестокие. Врагов нужно было уничтожать, вершить злые дела, чтобы сохранять власть, укреплять ее, добиваться своих целей.

© Предоставлено кинокомпанией "Москино" Кадр из сериала "Годунов" © Предоставлено кинокомпанией "Москино" Кадр из сериала "Годунов"

— Если говорить об убийстве царевича Дмитрия, — есть ли сегодня четкое понимание причастности или непричастности к этому Годунова? © Фото : Предоставлено ТВ-3 Из "Спокойной ночи, малыши" в сутенерши: Анна Михалкова — о новой роли

— Есть огромное количество литературы на эту тему. Историки делятся на две "партии": одни считают, что все правильно представлено у Пушкина, действительно, царевича убили по приказу Бориса. А другие историки придерживаются иной точки зрения. Например, очень авторитетный специалист Руслан Григорьевич Скрынников, у которого много исследований по этому вопросу, доказывал, что это был несчастный случай и Годунов был здесь ни при чем. При современном состоянии источников это невозможно ни доказать, ни опровергнуть.

— Есть ли еще какие-то моменты биографии царя, по-прежнему вызывающие разногласия?

— У Годунова было очень много врагов, и когда он восходил на трон, и когда правил. Поэтому постоянно против него выдвигались клеветнические обвинения. Например, о его причастности к кончине Ивана Грозного.

Была такая молва: Борис отравил Грозного, хотя на самом деле источники подтверждают, что он не имел к этому отношения. Уж если кто и отравил Грозного, то Богдан Бельский, а вовсе не Годунов.

Затем смерть царя Федора. Тоже ходили слухи, что кончина Федора Ивановича — преступление, подготовленное Борисом. На него много чего "вешали", но сказать, что у нас есть источники, подтверждающие все, — нельзя. Большинство обвинений — это слухи, запущенные его политическими противниками.

— Из чего складывался образ Бориса в этом сериале, что было важно?

— Есть разные версии относительно того, каким он был человеком. Это зависит от источника информации, ведь он имел и друзей, и врагов. Создатели сериала, и, я думаю, это правильно, взяли за основу более позитивную версию.

© Предоставлено кинокомпанией "Москино" Кадр из сериала "Годунов" © Предоставлено кинокомпанией "Москино" Кадр из сериала "Годунов"

Да, конечно, он был политик, ему приходилось бросать в тюрьмы противников. Но преследовал он только тогда, когда это было необходимо для сохранения порядка и его собственной власти. Насколько было возможно, он оставался приличным человеком: не убивал царевича и не отдавал такого приказа.

У нас Годунов представлен как сложный, неоднозначный политик. Но в основе своей — человек порядочный, трагической судьбы, который стал жертвой фатума, как в античных трагедиях. В конце концов он ведь умер на троне, то есть не был побежден. Умер от инсульта, и если бы не эта скоропостижная кончина, он бы дальше боролся и, может быть, победил бы того же самого Лжедмитрия и своих врагов. Мы этого не знаем.

— Вас как историка что привлекает в этом персонаже?

— Именно его неоднозначность, сложность. То же самое, что привлекало Пушкина и многих других авторов. Драматическая эпоха, яркие судьбы людей. На этом фоне Годунов — великий человек своего времени, который много строил. Ведь мы всегда вспоминаем с уважением именно тех, кто что-то создавал.

Борис Годунов возродил экономику России. В конце правления Ивана Грозного в стране был глубокий социально-экономический кризис: население разбежалось, налоги никто не платил, война была фактически проиграна.

Годунов стал как бы премьер-министром при царе Федоре, но реально — человеком, который управлял Россией в условиях, когда страна лежала в развалинах. Он все собрал, восстановил население, построил города, новые храмы, монастыри. Он поднял Россию из руин.

© Предоставлено кинокомпанией "Москино" Кадр из сериала "Годунов" © Предоставлено кинокомпанией "Москино" Кадр из сериала "Годунов"

— Почему сегодня его личность вновь вызывает интерес?

— Это очень яркая часть нашей истории. И через образ Бориса Годунова мы выходим на вечные проблемы, которые всегда актуальны: мораль и власть, мораль и политика, что может позволить себе политик, а чего не может. И плюс еще один вечный вопрос — преступления и наказания.

Может ли преступление остаться безнаказанным? Наверное, нет. На закате жизни Борис был очень жестоким и коварным по отношению к тем, кого он считал своими противниками, хотя не всегда это было правдой. Аресты, доносы… Все, что было к концу правления Грозного, повторилось и к концу правления Годунова. Он чувствовал, что врагов много, и начинал вслепую бить всех, кого попало: и друзей и врагов, правых и виноватых. Его кончина — отчасти это судьба. А отчасти — наказание за то зло, которое он совершал как политик.

— Вы присутствовали на съемочной площадке?

— Да, конечно, я ездил и наблюдал, как группа работала, мне очень понравилось. Во-первых, в сериале очень добросовестное отношение к исторической истине, к источникам при всей их неоднозначности. И я как исторический консультант высоко ценю работу авторов в этом направлении. Они постоянно сверялись с монографиями, старались как можно достовернее представить ситуацию, эпоху, людей.

У меня с утра до вечера звонил телефон. Спрашивали, как выглядел трон, на котором сидел Борис, какая была шапка у патриарха, как должен войти тот или иной герой, через какую дверь. То есть стремились к максимальной достоверности.

Очень удачный подбор актеров, на мой взгляд, удачно найдены образы, чисто картинно даже. И потом мне понравилось то, что все актеры играли с удовольствием. Чувствовалось, что им было интересно, что эта история для них была живой. Каждый хотел сделать своего героя как можно более убедительным и ярким.

Безруков играет, по-моему, просто блестяще. Мы обычно представляем себе Годунова по образу, созданному еще Бондарчуком. А здесь он получился более молодой, более живой — мне это понравилось.

© Предоставлено кинокомпанией "Москино" Кадр из сериала "Годунов" © Предоставлено кинокомпанией "Москино" Кадр из сериала "Годунов"

— В сериале есть целый ряд женских персонажей, которых сыграли выдающиеся актрисы, — Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Ирина Пегова и многие другие. Женщины, находившиеся рядом с Борисом, играли большую роль?

— Если мы посмотрим на события во дворце извне, то женщин как бы не видно. Они обитают на своей половине и, так сказать, не высовываются. Но если мы понаблюдаем внутреннюю жизнь дворца, то поймем, что женщины, конечно, играли огромную роль. Как всегда, в любой семье слово супруги имеет большой вес. Например, жена царя Федора царица Ирина (Анна Михалкова) фактически управляла Федором, делала это в позитивном направлении: смягчала его приступы гнева, помогала преодолеть слабость.

Светлана Ходченкова, которая сыграла жену Бориса Марию Скуратову, — настоящая красавица, просто приятно было смотреть на нее. Даша Урсуляк исполняет роль Ксении (уже взрослая дочь Бориса. — Прим. ред.).

Я считаю, что смотреть этот сериал будет просто приятно: роскошные интерьеры, архитектура, красивые актеры.