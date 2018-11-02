Трамп пожелал удачи актеру Болдуину, задержанному за драку

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожелал удачи актеру Алеку Болдуину, которого в пятницу задержали за драку.

Болдуина задержали в пятницу, после того как он ударил человека в одном из районов Манхэттена в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Согласно источникам телеканала, по предварительным данным, причиной инцидента стали разногласия из-за парковочного места.

"Я желаю ему удачи", — сказал Трамп журналистам, комментируя ситуацию вокруг актера.

Болдуин, известный своими демократическими взглядами, ранее пародировал Трампа в юмористической передаче на одном из американских телеканалов.