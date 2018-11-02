"Москино" проведет бесплатный показ лучших фильмов Караченцова

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Лучшие фильмы с участием Николая Караченцова бесплатно покажут в кинотеатрах сети "Москино", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Николай Караченцов скончался 26 октября после тяжелой продолжительной болезни.

"В память о Николае Караченцове "Москино" проведет бесплатные показы лучших фильмов с его участием. "Старший сын", "Человек с бульвара Капуцинов", "Белые росы", "Собака на сене", — написал Собянин в Twitter.

Как сообщается на сайте "Москино", ретроспектива фильмов с Караченцовым стартует с 7 ноября. Вход свободный, регистрация не нужна, добавил мэр Москвы.