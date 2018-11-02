В Омске после масштабной реконструкции открылось здание театра "Галерка"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. 2 ноября в Омске после масштабной реконструкции открылось здание драматического театра "Галерка". В церемонии открытия участвовал губернатор Омской области Александр Бурков.

"Коллектив театра "Галерка" долгие почти 13 лет был вынужден скитаться по арендуемым площадкам. Сначала долго не начинали строить, потом долго строили и никак не могли закончить. С учетом большого объема поддержки со стороны федерального Минкульта было бы очень неправильно продолжать эту несправедливость. Поэтому мы предусмотрели необходимый объем средств в региональном бюджете и поставили на особый, практически ежедневный контроль ход строительства, и в 2018 году нам удалось наконец завершить большую стройку", — заявил в комментарии РИА Новости губернатор Омской области Александр Бурков.

Он также отметил, что Омск является театральным городом, поэтому спектакли во вновь открытом здании драматического театра "Галерка" вызывают у жителей большой интерес.

"Один из лучших наших коллективов наконец-то получил достойную площадку для творчества. Насколько мне известно, омичи уже разобрали все билеты на театральные постановки в "Галерке" до декабря", — сказал Александр Бурков.

Омский государственный драматический театр в полностью обновленном здании сможет принимать 300 зрителей. "Галерка" оснащена современнейшим звуковым и световым оборудованием, просторными вестибюлями, зрительным и репетиционным залами. Площадь здания в результате реконструкции и строительства дополнительных помещений увеличилась практически в три раза. Первой постановкой, которую увидели зрители в обновленном здании, стал спектакль-концерт "Сергей Есенин".