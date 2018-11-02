В Петербурге отклонили проект инсталляции с погруженным в Неву Петром I

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. В комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга в пятницу подвели итоги открытого архитектурного конкурса по созданию и размещению малых архитектурных форм, проект "Петр — Атлантида, скрытая под водой", представляющий из себя пять фрагментов скульптуры императора, виднеющихся из воды, не вошел в список победителей конкурса, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на конкурс был представлен проект "Петр — Атлантида, скрытая под водой". По задумке авторов, скульптуру-инсталляцию предлагается разместить в акватории Невы между Дворцовым и Троицким мостами. Авторы предлагают создать иллюзию того, что километровая скульптура лежит на дне Невы, и из воды виднеется только голова у Дворцового моста, одна ладонь — у Эрмитажа, другая — у Петропавловской крепости, ноги — возле Троицкого моста.

"Конкурс получился. На выставке очень хороший уровень работ. Но к сожалению, многие работы не подошли к месту, которое было заявлено в рамках темы… Было очень много выставочных работ, фестивальных, например, как Петр I в воде и так далее. Но есть очень хорошие работы, и наверно, хороших работ больше, чем мы наградили. Хотелось бы многие заново переосмыслить, и не на этих местах, а на других рассмотреть их реализацию. Честно говоря, мы не ожидали такого большого количества молодых авторов. Это очень приятно", — сказала журналистам заместитель председателя петербургского комитета по градостроительству и архитектуре Лариса Канунникова.

В категории "Образ Санкт-Петербурга – литературный Санкт-Петербург" первое место присуждено концепции "Бабочка Набокова", второе место – "Тени поэтов"; в категории "История Санкт-Петербурга – Санкт-Петербург петровского времени" первое место присуждено за создание концепции "Литургия Санкт-Петербурга", второе место – "Петровский стул"; в категории "Архитектурный облик города – традиции ленинградского авангарда" первое место присуждено концепции "Поединок", второе место – "Грифон".

Канунникова отметила, что проекты, ставшие победителями конкурса, комитет хотел бы в дальнейшем реализовать.

"Мы очень хотим их реализовать… Например, будем стараться сделать "Бабочку Набокова". Это тоже очень интересная идея, очень сильная работа. Может быть не в этой трактовке, как здесь, а в другой, но сама работа, наверно, будет реализована", — пояснила она.

© Фото : пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре Концепция "Поединок". Коллектива авторов: Гаврилов Виктор, Чернышев Виталий, Емельянова Анастасия. 1 место в категории "Архитектурный облик города" © Фото : пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре Концепция "Поединок". Коллектива авторов: Гаврилов Виктор, Чернышев Виталий, Емельянова Анастасия. 1 место в категории "Архитектурный облик города"

Выставка работ участников открытого архитектурного конкурса по созданию тематических объектов благоустройства с размещением в центральных районах малых архитектурных форм, символизирующих историю и культуру Санкт-Петербурга, открылась 29 октября. Участники выставки представили 78 работ: 31 – в категории "Образ Санкт-Петербурга – литературный Санкт-Петербург", 9 – в категории "История Санкт-Петербурга – Санкт-Петербург петровского времени" и 38 – в категории "Архитектурный облик города – традиции ленинградского авангарда".