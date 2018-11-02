Фронтмен Rammstein рассказал, почему ни разу не улетел из Москвы вовремя

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Анна Горбашова. Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн, часто бывающий в России, ни разу не улетел из Москвы согласно купленному билету – каждый раз вылет приходилось переносить, чтобы продлить визит, рассказал музыкант в интервью РИА Новости.

Линдеманн приехал в Москву представить книгу своих ранних стихов Messer и литературно-музыкальное шоу, посвященное ее выходу в России.

"Я сюда приехал уже десятый раз, и каждый раз я пропускаю свой обратный рейс. Один раз дошло до того, что я пять раз звонил в авиакомпанию и просил перенести рейс на следующий день. На пятый день они сами мне позвонили и спросили, не перенести ли еще на день. Может быть, в этот раз удастся попасть на рейс", — рассказал Линдеманн.

По словам музыканта, он любит бывать в Москве, для него столица России – это, прежде всего, люди, его друзья, в частности, басист "Арии" Виталий Дубинин. Любимое место Линдеманна — баня "Сандуны", он гордится, что там висит его фотография.

Литературно-музыкальное шоу Линдеманна состоится в пяти российских городах. Третьего декабря артист посетит Санкт-Петербург, клуб Opera, 5 декабря — Москву, клуб ICON, 9 декабря — Новосибирск, лофт-парк Подземка, 11 декабря — Иркутск, клуб Дикая Лошадь, 13 декабря — Самару, клуб Макхолл. В российском туре артиста поддержит его старый друг и коллега по группе Lindemann Петер Тэгтрен, который является лидером дэт-метал группы Hypocrisy.

Читайте полный текст интервью с Тиллем Линдеманном на сайте Ria.ru >>