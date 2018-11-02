Елену Воробей выписали из больницы

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская актриса эстрады Елена Воробей сообщила РИА Новости, что выписалась из больницы и планирует в субботу лететь за границу.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Воробей была госпитализирована, но помощник артистки эту информацию в разговоре с РИА Новости опроверг, добавив, что она чувствует себя хорошо и находится на съемках. Позже Воробей разместила в Instagram видео, на котором видно, что она лежит на больничной койке. Артистка сообщила, что ей стало плохо в поезде по приезде из Петербурга в Москву, но ей быстро помогли проводники. В Москве она на всякий случай вызвала скорую помощь. По ее словам, у нее был резкий скачок давления из-за переутомления.

"Я выписалась из больницы и с завтрашнего дня я в строю, улетаю за рубеж, не лечиться, нет", — сказала РИА Новости артистка.

Елена Воробей известна своими работами в жанре пародии, в частности, она пародировала Аллу Пугачеву, Лайму Вайкуле, Машу Распутину.