Прощание с артистом Тютюнником пройдет четвертого ноября в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Владимиром Тютюнником состоится в воскресенье в Драматическом театре Восточного военного округа в Уссурийске, сообщил РИА Новости представитель уссурийского Театра драмы имени Комиссаржевской.

Ранее стало известно, что актер умер от инфаркта на 65-м году жизни.

"Прощание с Тютюнником состоится 4 ноября с 12.00 (05.00 мск) в Драматическом театре ВВО в нашем городе", — сказал собеседник, добавив, что прийти почтить память актера сможет любой желающий.

Владимир Тютюнник окончил Тюменский государственный институт искусств. С 1975 года служил в театре Восточного военного округа, где сыграл более двухсот ролей. Он также активно сотрудничал с театром имени В.Ф. Комиссаржевской. С 1990 года преподавал театральные дисциплины в Приморском краевом училище. На телевидении Тютюнник сыграл генерала американской армии в международном телесериале "Корейская война" и милиционера в сериале "Спец".