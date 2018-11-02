В Петербурге откроется выставка к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Выставка, посвященная 200-летию со дня рождения знаменитого хореографа Мариуса Петипа, открывается в пятницу в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства.

"Выставка "Петипа. Танцемания" названа в честь балета, в котором подросток Мариус Петипа исполнил свою первую роль Мальчика из Савойи. Это был спектакль его отца, хореографа Жана-Антуана Петипа "Танцемания". Вся жизнь Мариуса Петипа была связана с танцем, а с 1847 года – с Петербургом. Здесь Петипа служил сначала танцовщиком, потом хореографом, главным балетмейстером и полноправным хозяином Императорского балета, поставив более 60 спектаклей, многие из которых представляют собой эталонные образцы академического стиля", — отмечают организаторы.

На выставке будут представлены эскизы костюмов и декораций к постановкам Петипа, коллекция снимков фотоателье Императорских театров, подлинные сценические костюмы легендарных премьер "Баядерки" (1877), "Спящей красавицы" (1890), "Пробуждения Флоры" (1894), "Лебединого озера" (1895). Здесь также представят мемориальные предметы, связанные с личностью хореографа, афиши и программки первых представлений его балетов.

Несколько отдельных залов выставки посвящены шедеврам Петипа: его первому крупному успеху — спектаклю "Дочь фараона", балетам "Спящая красавица" и "Баядерка". Впервые будут представлены костюмы выдающихся танцовщиков, исполнявших в балетах Петипа ведущие партии: Матильды Кшесинской, Павла Гердта, Энрико Чекетти, а также артистов XX века Ирины Колпаковой, Константина Сергеева, Габриэлы Комлевой, Рудольфа Нуреева, Николая Цискаридзе. В каждом зале демонстрируются фрагменты спектаклей разных лет, реконструкции спектаклей.

Особый раздел выставки посвящен ныне забытым, а в свое время популярным спектаклям Петипа: "Синяя борода", "Волшебные пилюли", "Флорида", "Голубая георгина", "Ливанская красавица", "Камарго", "Сон в летнюю ночь", "Приказ короля", "Царь Кандавл". Их хореография утрачена, но сохранились эскизы, афиши, немногочисленные фотографии и оригинальные театральные костюмы из гардероба Императорских театров.

Отмечается, что Национальный центр сценического костюма (Франция) предоставил костюмы к постановкам "Спящей красавицы" — пачку Ноэллы Понтуа для партии Авроры и костюм Сирила Атанасова для партии Принца Дезире. Стокгольмский музей танца (Швеция) впервые представляет в России уникальный комплект костюмов по эскизам Льва Бакста к балету "Спящая принцесса", поставленному Николаем Сергеевым в антрепризе Сергея Дягилева "Русский балет" (1921).

Выставка "Петипа. Танцемания" будет открыта для посетителей до 24 февраля 2019 года.