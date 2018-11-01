Фестиваль Alfa Future People объявил о старте предзаказа билетов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future Peoplе, который пройдет летом 2019 года в Нижнем Новгороде, объявил о старте предзаказа билетов, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Для предзаказа доступна тысяча ваучеров по специальной цене 3750 рублей. Ваучеры распространяются только на билеты категории "Стандарт", которые дают возможность без ограничений посещать все зоны фестиваля во все дни", — сообщила пресс-служба.

За пять лет своего существования Alfa Future People стал одним из главных событий в стране в области современной музыки. Ежегодно на нескольких фестивальных сценах выступают более 100 артистов, а помимо музыки посреди поля площадью 50 гектаров вырастают масштабные зоны спорта и технологий.

Главная сцена фестиваля является самой большой в стране. Ее размеры сопоставимы с высотой девятиэтажного дома, а суммарный вес задействованных спецэффектов — 6 тонн. В прошлом году первая партия билетов на AFP была раскуплена менее чем за сутки, а в общей сложности фестиваль посетило более 50 тысяч человек из 20 стран мира.

В разные годы на AFP выступали такие звезды, как Avicii, Skrillex, Steve Aoki, Tiesto, Alesso, KSHMR, Yellow Claw, Ben Klock, Underworld, Moodymann, Afrojack, Jungle, Miss Kittin, Armin Van Buuren и другие.

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