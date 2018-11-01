Фестиваль Alfa Future People объявил о старте предзаказа билетов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future Peoplе, который пройдет летом 2019 года в Нижнем Новгороде, объявил о старте предзаказа билетов, сообщила пресс-служба фестиваля.
За пять лет своего существования Alfa Future People стал одним из главных событий в стране в области современной музыки. Ежегодно на нескольких фестивальных сценах выступают более 100 артистов, а помимо музыки посреди поля площадью 50 гектаров вырастают масштабные зоны спорта и технологий.
Главная сцена фестиваля является самой большой в стране. Ее размеры сопоставимы с высотой девятиэтажного дома, а суммарный вес задействованных спецэффектов — 6 тонн. В прошлом году первая партия билетов на AFP была раскуплена менее чем за сутки, а в общей сложности фестиваль посетило более 50 тысяч человек из 20 стран мира.
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