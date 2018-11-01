ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

В программу ХIV Чеховского театрального фестиваля включили 22 спектакля

0580
© Depositphotos / photosoupyТеатр. Архивное фотоТеатр. Архивное фото
© Depositphotos / photosoupy

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В программу ХIV Международного театрального фестиваля имени Чехова, который пройдет в Москве с 15 мая по 21 июля, включены 22 спектакля разных жанров из разных стран, сообщили на пресс-конференции в четверг.

По традиции Чеховский фестиваль включает мировую серию, региональную программу, в рамках которой спектакли фестиваля покажут в городах России, и программу московских театров.

Китайский театр

Особое место в фестивальной программе занимает специальный культурный проект "Китайский театр – почетный гость Чеховского фестиваля". В 2019 году исполняется 70 лет со дня образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений с Россией (Советский Союз первым из стран мира признал КНР).

Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В преддверии Года театра в МГУ пройдет круглый стол "Театр будущего"
Откроет фестиваль спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности" в постановке европейского хореографа Патрика де Бана. Это романтический и трагический рассказ о любви императора Сюань-цзуня к его наложнице Ян Гуйфей. Шанхайский центр оперы Куньцюй под руководством Чжан Цзюня покажет спектакль "Пионовая беседка" в естественных декорациях Андреевского пруда Парка Горького.

Впервые в России выступит Театр Танца ТАО – одна из интересных и перспективных танцевальных трупп Китая. Историю кунг-фу на сцене расскажут танцоры и атлеты Труппы Лон Юнь Кунг-Фу Джеки Чана из Пекина. В шоу "11 воинов" сойдутся элементы кунг-фу, традиционного китайского балета и современного танца. Национальный театр Китая представит спектакль "Принц Лань Лин" в постановке Ван Сяо Ин. Это современное прочтение легенды о великом воине эпохи Северной династии Ци.

Работы современных хореографов

Значительное место в программе Чеховского фестиваля занимают новые работы известных современных хореографов. Японская труппа "Ноизм" под руководством Дзё Канамори, которого называют "пионером японского танца", представит свою "Кармен". Два всемирно известных хореографа из Тайбэя – Лин Хвай-Мин и Лин Ли-Чен привезут в Москву спектакли "Формоза" и "Вечное движение жизни".

Кирилл Серебренников. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Кирилла Серебренникова выдвинули на премию "Золотая Маска"
Ближе к концу фестиваля зрители увидят новую программу мэтра современной хореографии Уильяма Форсайта "Тихий вечер танца", мировая премьера которого с успехом недавно прошла в Лондоне. Английский национальный балет привезет "Жизель" в постановке Акрама Хана. Это первое обращение выдающегося британского хореографа к балетной классике.

Событием фестиваля станет возвращение в Москву спектакля "Донка. Послание Чехову" в новой редакции. Эта копродукция Чеховского форума с известным режиссером Даниэле Финци Паска была поставлена в 2009 году к 150-летию Чехова и за 10 лет объездила весь мир.

Драматические спектакли

Драматический театр будет представлен мощными немецкоязычными постановками молодых режиссеров. Это "Буря" Йетты Штекель, уже получившей признание на родине, Театра "Талия" (Гамбург). Бургтеатр Вены представит спектакль "Йун Габриэль Боркман" Саймона Стоуна — австралийского режиссера, уже успевшего поразить своими работами европейцев.

Южную Америку представит драматический спектакль из Бразилии "Визиты к мистеру Грину" с блистательным актером, мэтром бразильской сцены Сержио Мамберти.

Роберт Стуруа, которому исполнилось 80 лет, привезет в Москву спектакль "Вано и Нико", в котором выступает и режиссером-постановщиком, и автором пьесы, которую он написал по культовой в Грузии книге рассказов Эрлома Ахвледиани.

Спектакли из Франции и Британии

Вновь вернется в Россию любимица публики Аурелия Тьере, которая выйдет на сцену в новом спектакле "Колокольчики и заклинания" в постановке Виктории Тьере-Чаплин. Францию также представит одна их известных трупп марионеток "Ангелы на потолке" со спектаклем "R.A.G.E.", повествующем о судьбе классика французской литературы ХХ века Ромена Гари. Новую работу Scala, которой недавно в Париже открылся новый театр, покажет актер, акробат, жонглер и танцовщик Йоанн Буржуа.

Города России. Южно-Сахалинск. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Фестиваль "Территория. Сахалин" представит лучшие спектакли России
Британская группа "The Tiger Lillies" впервые выступит в России как автор и участник театральной постановки. Спектакль "Тайгер Лиллиз играют "Гамлета" Мартина Тулиниуса – полное черного юмора кабаре с цирком, визуальными превращениями, гигантскими куклами и танцами. Фронтмен группы Мартин Жак солирует на сцене и выступает в качестве автора музыки и текстов песен.

Также на фестивале будет представлена мировая премьера спектакля "Медведь" по одноименной чеховской пьесе-шутке в постановке Владимира Панкова. Это новая копродукция Чеховского фестиваля и Центра драматургии и режиссуры. В главных ролях выступят Елена Яковлева и Александр Феклистов.

Финальным аккордом фестивальной программы станет мировая премьера спектакля Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" — семичасовое театральное путешествие во времени и пространстве, в котором канадский режиссер размышляет о том, как трагедии Холокоста и Хиросимы изменили ход человеческой истории.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена