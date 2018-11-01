В программу ХIV Чеховского театрального фестиваля включили 22 спектакля

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В программу ХIV Международного театрального фестиваля имени Чехова, который пройдет в Москве с 15 мая по 21 июля, включены 22 спектакля разных жанров из разных стран, сообщили на пресс-конференции в четверг.

По традиции Чеховский фестиваль включает мировую серию, региональную программу, в рамках которой спектакли фестиваля покажут в городах России, и программу московских театров.

Китайский театр

Особое место в фестивальной программе занимает специальный культурный проект "Китайский театр – почетный гость Чеховского фестиваля". В 2019 году исполняется 70 лет со дня образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений с Россией (Советский Союз первым из стран мира признал КНР).

Откроет фестиваль спектакль Шанхайского балета "Эхо вечности" в постановке европейского хореографа Патрика де Бана. Это романтический и трагический рассказ о любви императора Сюань-цзуня к его наложнице Ян Гуйфей. Шанхайский центр оперы Куньцюй под руководством Чжан Цзюня покажет спектакль "Пионовая беседка" в естественных декорациях Андреевского пруда Парка Горького.

Впервые в России выступит Театр Танца ТАО – одна из интересных и перспективных танцевальных трупп Китая. Историю кунг-фу на сцене расскажут танцоры и атлеты Труппы Лон Юнь Кунг-Фу Джеки Чана из Пекина. В шоу "11 воинов" сойдутся элементы кунг-фу, традиционного китайского балета и современного танца. Национальный театр Китая представит спектакль "Принц Лань Лин" в постановке Ван Сяо Ин. Это современное прочтение легенды о великом воине эпохи Северной династии Ци.

Работы современных хореографов

Значительное место в программе Чеховского фестиваля занимают новые работы известных современных хореографов. Японская труппа "Ноизм" под руководством Дзё Канамори, которого называют "пионером японского танца", представит свою "Кармен". Два всемирно известных хореографа из Тайбэя – Лин Хвай-Мин и Лин Ли-Чен привезут в Москву спектакли "Формоза" и "Вечное движение жизни".

Ближе к концу фестиваля зрители увидят новую программу мэтра современной хореографии Уильяма Форсайта "Тихий вечер танца", мировая премьера которого с успехом недавно прошла в Лондоне. Английский национальный балет привезет "Жизель" в постановке Акрама Хана. Это первое обращение выдающегося британского хореографа к балетной классике.

Событием фестиваля станет возвращение в Москву спектакля "Донка. Послание Чехову" в новой редакции. Эта копродукция Чеховского форума с известным режиссером Даниэле Финци Паска была поставлена в 2009 году к 150-летию Чехова и за 10 лет объездила весь мир.

Драматические спектакли

Драматический театр будет представлен мощными немецкоязычными постановками молодых режиссеров. Это "Буря" Йетты Штекель, уже получившей признание на родине, Театра "Талия" (Гамбург). Бургтеатр Вены представит спектакль "Йун Габриэль Боркман" Саймона Стоуна — австралийского режиссера, уже успевшего поразить своими работами европейцев.

Южную Америку представит драматический спектакль из Бразилии "Визиты к мистеру Грину" с блистательным актером, мэтром бразильской сцены Сержио Мамберти.

Роберт Стуруа, которому исполнилось 80 лет, привезет в Москву спектакль "Вано и Нико", в котором выступает и режиссером-постановщиком, и автором пьесы, которую он написал по культовой в Грузии книге рассказов Эрлома Ахвледиани.

Спектакли из Франции и Британии

Вновь вернется в Россию любимица публики Аурелия Тьере, которая выйдет на сцену в новом спектакле "Колокольчики и заклинания" в постановке Виктории Тьере-Чаплин. Францию также представит одна их известных трупп марионеток "Ангелы на потолке" со спектаклем "R.A.G.E.", повествующем о судьбе классика французской литературы ХХ века Ромена Гари. Новую работу Scala, которой недавно в Париже открылся новый театр, покажет актер, акробат, жонглер и танцовщик Йоанн Буржуа.

Британская группа "The Tiger Lillies" впервые выступит в России как автор и участник театральной постановки. Спектакль "Тайгер Лиллиз играют "Гамлета" Мартина Тулиниуса – полное черного юмора кабаре с цирком, визуальными превращениями, гигантскими куклами и танцами. Фронтмен группы Мартин Жак солирует на сцене и выступает в качестве автора музыки и текстов песен.

Также на фестивале будет представлена мировая премьера спектакля "Медведь" по одноименной чеховской пьесе-шутке в постановке Владимира Панкова. Это новая копродукция Чеховского фестиваля и Центра драматургии и режиссуры. В главных ролях выступят Елена Яковлева и Александр Феклистов.

Финальным аккордом фестивальной программы станет мировая премьера спектакля Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" — семичасовое театральное путешествие во времени и пространстве, в котором канадский режиссер размышляет о том, как трагедии Холокоста и Хиросимы изменили ход человеческой истории.