Работы Айвазовского и Бакста станут топ-лотами "русских торгов" в Лондоне

ЛОНДОН, 1 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Венецианский пейзаж Ивана Айвазовского и подборка работ Льва Бакста станут топ-лотами торгов "Шедевры русского искусства" 26 ноября, сообщила РИА Новости в четверг представитель аукционного дома.

"Закат в Венеции" Айвазовского оценивается в 400-600 тысяч фунтов стерлингов. Картина происходит из собрания Джона Клюге и не появлялась на торгах последние двадцать лет. Выручка от ее продажи картины будет направлена в пользу Колумбийского университета.

Две работы Василия Шухаева — "Автопортрет в сером халате" и "Портрет Веры Шухаевой, жены художника" — продаются одним лотом с эстимейтом 300-500 тысяч фунтов стерлингов. Местонахождение этих картин оставалось до сих пор неизвестным, они происходят из частной французской коллекции. Работу над портретами Шухаев начал в Финляндии, куда он перебрался с женой по льду Финского залива в январе 1920 года. Закончил картины он уже в Париже, в 1921 году.

В подборке работ Бакста из собрания семьи Константинович – потомков художника, имеются и эскизы декораций, книжная графика, портреты, обнаженная натура, дизайны текстиля, натуралистические зарисовки и альбом с дизайнами дамских шляпок. Главным лотом в этой коллекции эксперты аукционного дома называют акварельный эскиз декораций к балету "Дафнис и Хлоя" на музыку Мориса Равеля, оценивающийся в 180 – 220 тысяч фунтов стерлингов.

Впервые на торги выставлена работа Бориса Кустодиева 1919 года "Модель", оценивающаяся в 250-350 тысяч фунтов стерлингов и находившаяся в одной и той же частной коллекции с конца 1930-х годов.

"Пионы" Александра Герасимова оцениваются в 200 – 250 тысяч фунтов стерлингов, а "Портрет Веры Репиной, жены художника" Ильи Репина выставлен на торги с эстимейтом в 150 – 200 тысяч фунтов стерлингов.

Топ-лотом в секции декоративно-прикладного искусства, как ожидается, станет происходящая из частной испанской коллекции редкая императорская фарфоровая ваза, украшенная портретом императора Австрии, короля Богемии и Венгрии Франца I работы Александра Нестерова по мотивам портрета кисти Иоганна Петера Крафта. Ваза – предположительно, самая большая из всех ваз аналогичной формы, произведенных в мастерских Императорского фарфорового завода — оценивается в 800 тысяч – 1,2 миллиона фунтов стерлингов.