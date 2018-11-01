МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Британский актер Джош Уайтхаус утвержден на главную мужскую роль в приквеле сериала "Игра престолов", сообщает издание Independent.

Как пишет газета, 28-летний актер и модель бренда Burberry наиболее известен своей ролью Хью Армитиджа в историческом сериале BBC "Полдарк". Актер присоединится к Наоми Уоттс, которая, как сообщалось ранее, сыграет в приквеле "харизматичную светскую даму, скрывающую темный секрет". Детальная информация о герое Уайтхауса еще не известна.

Подробности сюжета "Долгой ночи" не обнародованы, однако известно, что действие происходит в мире "Игры престолов" за тысячи лет до событий вышедшего сериала. Как и в "Игре престолов", основным конфликтом "Долгой ночи" является противостояние людей и Иных, вторгшихся на континент Вестерос с севера. Столкновение происходит в период "Долгой ночи", которая в мире Вестероса с нестабильной сменой времен года продолжалась, по преданию, целое поколение. Из книг автора фэнтези-цикла Джорджа Мартина известно, что войну "Долгой ночи" люди выиграли, в то время как исход конфликта с Иными в "Игре престолов" пока неясен.