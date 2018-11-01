В преддверии Года театра в МГУ пройдет круглый стол "Театр будущего"

Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Круглый стол на тему "Театр будущего: идеи и исследования" пройдет в четверг на филологическом факультете МГУ в преддверии Года театра, сообщили в пресс-службе ГИТИС, одного из участников проекта.

В нем примут участие научные сотрудники, аспиранты и студенты философского факультета МГУ и сотрудники Лаборатории будущего театра ГИТИС, а также руководители театров, деятели науки и культуры.

Для обсуждения предложены несколько вопросов, касающихся развития театра будущего: какие философские проблемы в области театрального дела появляются в условиях меняющегося мира и цифровой трансформации, какие творческие эксперименты и насколько способны "приблизить" будущее театра, какие вопросы в области театрального дела требуют теоретического осмысления и научно- прикладных исследований и в чем их польза для разработки моделей театра будущего.

На круглом столе выступят среди прочих декан филфака, доктор философских наук Владимир Миронов, ректор ГИТИС Григорий Заславский, куратор Лаборатории будущего театра продюсер Эдуард Бояков, директор Центра исследований культурной среды Московского университета Олег Иванов.