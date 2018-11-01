В преддверии Года театра в МГУ пройдет круглый стол "Театр будущего"

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Круглый стол на тему "Театр будущего: идеи и исследования" пройдет в четверг на филологическом факультете МГУ в преддверии Года театра, сообщили в пресс-службе ГИТИС, одного из участников проекта.
Для обсуждения предложены несколько вопросов, касающихся развития театра будущего: какие философские проблемы в области театрального дела появляются в условиях меняющегося мира и цифровой трансформации, какие творческие эксперименты и насколько способны "приблизить" будущее театра, какие вопросы в области театрального дела требуют теоретического осмысления и научно- прикладных исследований и в чем их польза для разработки моделей театра будущего.