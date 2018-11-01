В Красноярске открывается ярмарка книжной культуры

КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. Двенадцатая Красноярская ярмарка книжной культуры открывается в четверг, она будет посвящена четвертой индустриальной революции.
"С 1 по 5 ноября 2018 года в Красноярске в 12-й раз пройдет Красноярская ярмарка книжной культуры (XII КРЯКК). Инициатором и организатором культурного фестиваля традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова. Главная тема КРЯКК – 2018 – "Четвертая индустриальная революция", — сообщают организаторы.
В первый день ярмарки состоятся открытые дебаты литературной премии "НОС" и оглашение ее шорт-листа.
Фест пройдет с 2 по 4 ноября. На нем будет представлено пятитомное собрание сочинений Пригова.
В рамках КРЯКК будут представлены несколько программ мероприятий – для музейных и библиотечных работников, детей и родителей, представителей модной индустрии и дизайна. Один из блоков выставки посвящен осмыслению ГУЛАГа в контексте индустриального освоения Сибири.
КРЯКК – это международный проект, призванный объединить издателей, книгораспространителей и культурное сообщество центральных регионов страны и городов Дальнего Востока, Сибири и Урала.