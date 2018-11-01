В Красноярске открывается ярмарка книжной культуры

КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. Двенадцатая Красноярская ярмарка книжной культуры открывается в четверг, она будет посвящена четвертой индустриальной революции.

"С 1 по 5 ноября 2018 года в Красноярске в 12-й раз пройдет Красноярская ярмарка книжной культуры (XII КРЯКК). Инициатором и организатором культурного фестиваля традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова. Главная тема КРЯКК – 2018 – "Четвертая индустриальная революция", — сообщают организаторы.

В первый день ярмарки состоятся открытые дебаты литературной премии "НОС" и оглашение ее шорт-листа.

В мероприятиях ярмарки примут участие социолог Виктор Вахштайн, театральный критик Марина Давыдова, литературный критик Галина Юзефович, политолог Екатерина Шульман, филолог Константин Богданов, писательница Линор Горалик, журналист Николай Сванидзе, писатель Кирилл Кобрин и другие. Спецпроект ярмарки – Дмитрий Пригов.

Фест пройдет с 2 по 4 ноября. На нем будет представлено пятитомное собрание сочинений Пригова.

В рамках КРЯКК будут представлены несколько программ мероприятий – для музейных и библиотечных работников, детей и родителей, представителей модной индустрии и дизайна. Один из блоков выставки посвящен осмыслению ГУЛАГа в контексте индустриального освоения Сибири.

В Красноярске также состоятся концерт Российского национального оркестра и спектакли театра "Балет Москва".

КРЯКК – это международный проект, призванный объединить издателей, книгораспространителей и культурное сообщество центральных регионов страны и городов Дальнего Востока, Сибири и Урала.