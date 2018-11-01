В Москве открывается новый театральный фестиваль "Артмиграция – детям"

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Союз театральных деятелей России представит с 1 по 7 ноября новый проект "Артмиграция – детям", в рамках которого в Москве будут показаны лучшие спектакли, поставленные для детей молодыми режиссерами в регионах России.

Ежегодно в Москве проходит всероссийский фестиваль молодой режиссуры" Артмиграция", участники которого — молодые режиссеры, выпускники крупных театральных вузов страны, активно ставящие спектакли в регионах России.

"Артмиграция – детям" — новый этап в развитии художественной идеи фестиваля "Артмиграция". Он посвящен юному зрителю, а его участники – режиссеры, работающие для детской аудитории.

"Артмиграция – детям" – это прекрасная идея собрать лучшие спектакли для детей, созданные за пределами столицы и поставленные молодыми режиссерами, выпускниками ведущих театральных вузов страны. В основе тот же принцип, по которому работает "взрослая" "Артмиграция", разница только в том, что в афишу нового фестиваля войдут исключительно постановки, адресованные детям", — сказал председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин.

К участию в фестивале приглашались театры из регионов России, в репертуаре которых есть детские спектакли, поставленные не ранее сезона 2015/2016 режиссерами до 40 лет — и это работы, которые еще не были показаны в Москве.

Участников на конкурсной основе отбирал экспертный совет на основании присланных заявок, которых поступило 80 из разных городов России. Отобраны были шесть спектаклей.

В Москве в рамках фестиваля покажут "Мой дедушка был вишней" Большого театра кукол (Петербург), "Научи меня летать" (Няганский театр юного зрителя), "Пер Гюнт" (самарский театр юного зрителя "СамАрт"), "Как дети" Нового театра из Воронежа, "Отрочество" драматического театра "Колесо"(Тольятти), "Воскресный ребенок" драматического театра "Поиск" (Лесосибирск).

Спектакли "Артмиграции-детям" пройдут на сцене театрального центра "На Страстном" с 1 по 7 ноября.

Кроме того, в рамках нового фестиваля представят богатую специальную программу. 4 ноября в течение всего дня пройдут показы мультфильмов из программы Большого фестиваля мультфильмов. Цех анимации этого фестиваля проведет бесплатный мастер-класс, итогом которого станет книжка с подвижными картинками, которую каждый участник получит в подарок.