С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Спектакль Московского театра Олега Табакова "Кинастон" откроет в четверг петербургский фестиваль искусств "Осенний марафон 2018", который пройдет с 1 ноября по 11 декабря.
Помимо площадки "Балтийского дома", фестивальная программа будет представлена на сценах Петербургского театра музыкальной комедии и большого концертного зала "Октябрьский". Так, на сцене театра музкомедии 3 ноября пройдет спектакль "Любовью не шутят" театра Романа Виктюка, а днем позже будет представлена постановка "Матрешки на округлости земли" московского драматического театра "Модернъ".
"Завершится фестиваль 11 декабря в БКЗ "Октябрьский" показом легендарной рок-оперы "Юнона и Авось" московского государственного театра "Ленком", — информирует комитет по культуре. Этот показ в рамках завершения "Осеннего марафона" приурочен к юбилею народного артиста России Марка Захарова.