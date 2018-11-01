С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Спектакль Московского театра Олега Табакова "Кинастон" откроет в четверг петербургский фестиваль искусств "Осенний марафон 2018", который пройдет с 1 ноября по 11 декабря.

"Откроет фестиваль 1 и 2 ноября спектакль "Кинастон" Московского театра Олега Табакова, повествующий об английском актере XVII века Эдварде Кинастоне, который прославился исполнением женских ролей. Показы пройдут на сцене театра-фестиваля "Балтийский дом", — сообщает городской комитет по культуре.

Помимо площадки "Балтийского дома", фестивальная программа будет представлена на сценах Петербургского театра музыкальной комедии и большого концертного зала "Октябрьский". Так, на сцене театра музкомедии 3 ноября пройдет спектакль "Любовью не шутят" театра Романа Виктюка, а днем позже будет представлена постановка "Матрешки на округлости земли" московского драматического театра "Модернъ".

На сцене "Балтийского дома" 11 ноября покажут спектакль "Чайка. Эскиз" Ярославского академического театра драмы имени Волкова в постановке Евгения Марчелли.

"Завершится фестиваль 11 декабря в БКЗ "Октябрьский" показом легендарной рок-оперы "Юнона и Авось" московского государственного театра "Ленком", — информирует комитет по культуре. Этот показ в рамках завершения "Осеннего марафона" приурочен к юбилею народного артиста России Марка Захарова.