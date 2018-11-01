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Культура

Нестыдный фильм о Фредди Меркьюри: байопик о вокалисте Queen в прокате

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Анна Михайлова
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма Богемская рапсодияКадр из фильма Богемская рапсодия
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. В российский прокат выходит фильм "Богемская рапсодия" — байопик о британской рок-группе Queen и ее эксцентричном вокалисте Фредди Меркьюри. Несмотря на сложности в работе и неоднозначную реакцию западных критиков, картина получилась достойной музыки легендарной четверки.

© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Богемская рапсодия"
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

Своего фильма одной из самых популярных групп всех времен пришлось ждать почти 30 лет. Фредди Меркьюри не стало в 1991 году, но, кажется, посмертная слава только укрепила его статус рок-иконы. Подступиться к такому герою, да еще сделать это максимально тактично и деликатно, — задача сложная.

Вдобавок в продюсерах ленты числятся основатели Queen — музыканты Роджер Тейлор и Брайан Мур, которые строго следили за тем, чтобы фильм не превратился в панегирик Меркьюри, а рассказал о всей группе.

Именно поэтому из проекта "попросили" Сашу Барона Коэна ("Борат", "Диктатор"), опасаясь, что эпатажный комик перетянет одеяло на себя. После него на роль Меркьюри пригласили актера более классического репертуара Бена Уишоу ("Парфюмер", "Облачный атлас"), но и он не задержался в проекте.

Непросто складывались и отношения с режиссерами. В разгар работы над фильмом отстранили Брайана Сингера ("Люди Икс", "Подозрительные лица"). Киностудия заявила, что он часто пропускал съемки и конфликтовал с исполнителем главной роли. Заканчивать картину доверили Декстеру Флетчеру, больше известному зрителям в качестве актера ("Карты, деньги, два ствола", "Отель "Вавилон"). Можно спорить о том, насколько удачным оказался этот выбор, но стоит признать, что все эти скандалы и сложности довольно гармонично вписываются в историю жизни самого Меркьюри.

© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Богемская рапсодия"
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

В конце концов, авторы фильма не ошиблись в главном — американский актер египетского происхождения Рами Малек идеально подошел для роли беженца из Занзибара Фаруха Булсара, известного всему миру как несравненный Фредди Меркьюри.

Физически Малек не очень похож на легендарного британского рокера, к его щуплости и утрированному прикусу в первой части фильма нужно привыкнуть, но чем глубже зрители и артист погружаются в картину, тем очевиднее становится его преображение.

Кажется, Малек "растет" вместе с экранной славой своего героя. Если в начале он как будто робеет и оттого переигрывает, то ко второй половине фильма, когда Фредди утверждается в статусе звезды, Малек передает экспрессию Меркьюри так, что в какой-то момент забываешь: в кадре актер, а не документальная хроника. Апогеем этой трансформации, равно как всего фильма и творчества Queen, стала сцена концерта Live Aid на стадионе "Уэмбли".

© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Богемская рапсодия"
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

Рами Малеку удалось, казалось бы, невозможное — на 20 минут заставить зрителя действительно поверить, что перед ним выступает Фредди Меркьюри. Впечатление настолько мощное, что трудно усидеть в кресле и не повторять знаменитые движения хита We Will Rock You.

Кадр из фильма Чарли говорит
© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
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Конечно, оценивать картину по музыкальным эпизодам нельзя, ведь это не мюзикл, а биографическая драма. И, как в большинстве биографических фильмов, в "Богемской рапсодии" есть очевидная проблема: нельзя объять необъятное и в два с лишним часа экранного времени вместить творческий путь уникального музыканта.

Из-за нехватки времени и отсутствия акцентов или тонких психологических деталей авторам пришлось работать схематично, "широкими мазками". На выходе такие ленты обычно получаются однотипными. Вкратце их можно описать формулой: "он был не такой, как все, но преодолел все трудности и достиг успеха, который тоже оказался серьезным испытанием".

© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Богемская рапсодия"
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

"Богемская рапсодия" не избежала этих клише, но вместе с тем видно, что над фильмом работали люди, хорошо знавшие Фредди и всеми силами старавшиеся рассказать его историю честно и в то же время без скандальных подробностей. Тема отношений с мужчинами и СПИДа, который убил Меркьюри в возрасте 45 лет, раскрывается с максимальным целомудрием.

Зато с трогательной нежностью фильм говорит об особенной связи Меркьюри с родителями, страстной любви к кошкам и глубокой привязанности к гражданской жене Мэри Остин, которая оставалась его близким другом до самой смерти. Большое внимание в картине уделено и взаимоотношениям с другими членами Queen.

На экране воспроизведены эпизоды создания культовых хитов группы, включая ту самую "Богемскую расподию".

В необычное сочетание рока и оперы не верили продюсеры и критики, но, как и предсказывали самонадеянные исполнители, сингл стал хитом и дал важный толчок карьере Queen. Клип 1975 года до сих пор считается эталоном музыкального видео.

© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Богемская рапсодия"
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

В отличие от многих команд, где вокалист становился звездой и уходил в свободное плавание, сила Queen действительно была в общности. В фильме музыканты представлены равноправными творцами, которые спорили, поправляли, подстегивали друг друга. Эти четверо, очень разные по характеру, разделяли фанатичную преданность музыке, страсть к экспериментам и непоколебимую веру в свое уникальное видение.

Голограмма Тупака Шакура
© AFP 2018 / Damian Dovarganes
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Ради того, что их объединяло, участники группы были готовы многое прощать друг другу. Queen приняли Меркьюри обратно после ухода в сольный проект. Не укладывавшийся в традиционные рамки патриархальной семьи, он нашел себе музыкальную семью, которая никогда не открещивалась от неоднозначных сторон его биографии.

В одной из сцен на упреки Мэри Остин в разгульном образе жизни, подрывающем его уже пошатнувшееся здоровье, Меркьюри виновато оправдывается: "Быть человеком трудно, нужна анестезия". Снимать байопики о личностях масштаба Фредди Меркьюри трудно, но создатели "Богемской рапсодии" почти справились.

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