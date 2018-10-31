Елене Воробей стало плохо из-за переутомления

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская актриса эстрады Елена Воробей сообщила, что у нее произошел скачок давления из-за переутомления.

В среду ряд СМИ сообщил, что Елене Воробей потребовалось вызвать скорую помощь, поскольку она почувствовала недомогание. При этом в пресс-службе артистки заявили РИА Новости, что в среду юмористка чувствовала себя хорошо и находилась на съемках.

"Спасибо всем тем, кто сегодня спрашивал и волновался о моем здоровье. Чтобы не было бредовых домыслов, я скажу из первых уст, что действительно при переезде Петербург – Москва в поезде мне стало нехорошо, но проводники мне помогли быстро", — рассказала она видеообращении, опубликованном в Instagram.

По словам артистки, в Москве ей на всякий случай вызывали скорую помощь.

"Врачи, профессионалы вынесли свой вердикт, сказали, что в результате переутомления у меня просто был резкий скачок давления, и вот поэтому все так вышло. Мы делаем все, чтобы уже буквально завтра, я надеюсь, я так хочу, я уже была в строю", — добавила она.